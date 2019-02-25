Страна за неделю с 18 по 24 февраля

Ленинградская область. Губернатор Александр Дрозденко в тренде последнего послания президента с удовольствием отчитывается о сверхинвестициях в экономику Ленинградской области - 466,9 млрд рублей по итогам 2018 года.

Республика Карелия. Губернатор Артур Парфенчиков впервые за два года руководства регионом отправился в отпуск – на 22 дня. Глава Карелии тоже ориентировался на президентское послание - он отметил пункты послания, по которым в Карелии уже работают: онкологическая помощь, покупка квартир для врачей в районах. А потом на своей странице вконтакте написал, что главное в президентском послании – уважение: «Опубликовал пост и понял, что не сказал о самом важном в послании Президента - об уважении» О том, чему всем нам надо еще учиться и учиться».

Оренбургская область. Губернатор Юрий Берг привез с Сочинского инвестиционного форума новость о том, что правительство России присвоило статус ТОСЭР городу Ясный. По указу Дмитрия Медведева в нашей стране создано еще 14 территорий опережающего социально-экономического развития - среди них моногород Ясный Оренбургской области. Резиденты ТОСЭР получат бонусы в виде снижения налога на прибыль, освобождения от уплаты налогов на имущество, на землю, а также снижение страховых взносов в 4 раза.

Пермский край. Губернатор Максим Решетников услышал в послании президента к Федеральному собранию об открытии в регионе научно-образовательного центра (НОЦ), который интегрирует все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Пермский НОЦ попадает в число первых пяти, которые создадут уже в этом году.

Орловская область. Губернатор Андрей Клычков открыл новый корпус перинатального центра - накануне послания президента, который много говорил о семье и здравоохранении. Вовремя.

Губернатор Андрей Клычков

Нижегородская область. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин одновременно руководит и рабочей группой по экологии Госсовета. Группа сейчас занята рекультивацией нескольких крупнейших объектов: шламонакопителя «Белое море», свалки промышленных отходов «Чёрная дыра» и полигона ТКО «Игумново». В федеральном проекте «Чистая страна» эти три кейса сейчас являются флагманскими, «модельными» https://t.me/maydecree/589

Республика Крым. Губернатор Сергей Аксенов снова получил «Массандру» - крупнейшее и одно из старейших винодельческих предприятий полуострова – в распоряжение правительства. Премьер Медведев передал винзавод «Массандра» из собственности управделами президента в собственность Совмина РК. В дальнейшем это может означать продажу госпредприятия с аукциона. Желающие есть.

Санкт-Петербург. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встречал Эллу Панфилову и делегацию Центризбиркома – он публично пообещал избавиться от тезиса «грязные выборы Санкт-Петербурга». И объявил, что в голосовании могут принять участие все желающие стать губернатором: «Мы создадим все условия, чтобы все, кто хочет принять участие в выборах, как муниципальных, так и губернаторских, пусть приезжают и участвуют».

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников подписал соглашение о туристическом маршруте «Золотое кольцо Боспорского царства». Севастополь, Республика Крым, Ростовская область, «Ростуризм» и Русское географическое общество договорились о создании маршрута, в который включены 10 городов Крымского и Таманского полуостровов и кавказского побережья Черного моря. Один из главных объектов - заповедник «Херсонес Таврический».

Губернатор Дмитрий Овсянников подписал соглашение о туристическом маршруте «Золотое кольцо Боспорского царства»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хакасия. Глава региона Валентин Коновалов отчитывался о 100 дней управления республикой: открытость нового правительства, 1,3 млрд в бюджет от «Русала» - в плюс. А вот авария в Черногорске – в минус.

Омская область. Губернатор Александр Бурков заключил договор с Газпромнефтью и Минпромторгом о строительстве нового завода в регионе. Плюс Омская область получит средства на строительство аэропорта.