Головная боль напряжения: почему чаще страдают женщины и пьющие мужчины

В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Агапкина «Не дай голове расколоться», где собраны не только факты о головной боли, но и полезные советы, как с ней справиться. С разрешения издательства печатаем отрывок из книги.

Головная боль напряжения - самый распространенный тип головной боли. По статистике, до 70% всех головных болей являются головными болями напряжения. Чаще всего от них страдают женщины. Появиться такие боли могут в любом возрасте, эпизоды головной боли напряжения испытывали более 2/3 людей во всем мире.

Головная боль напряжения — это тип головной боли, которая возникает в ответ на чрезмерное психическое напряжение у людей с определенным типом нервной системы.

1. Во всем виновата шея

Часто генератором болезненных ощущений при головной боли напряжения является напряжение мышц: затылочных, височных, трапециевидных, грудинно-ключично-сосцевидных и группы мышц — разгибателей шеи. Их тонус повышается из-за нервного напряжения. Это запускает цепь патологических механизмов — напряжение мышц провоцирует сдавление расположенных в них кровеносных сосудов, в них нарушается кровоснабжение, появляется отек. Также напряженные мышцы могут сдавливать нервные окончания. Комплекс этих проблем и приводит к развитию головной боли.

Часто генератором болезненных ощущений при головной боли напряжения является напряжение мышц.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. И подвижная психика

Психическое напряжение может возникать из-за острого или хронического стресса, а также при депрессиях и тревожных расстройствах.

Большинство людей, страдающих от головных болей напряжения, имеют определенный склад личности — у них повышена тревожность.

Они постоянно находятся в напряжении, что «что-то должно произойти». По сути, люди с повышенной тревожностью находятся в постоянном стрессе. Постоянное нервное напряжение провоцирует снижение болевого порога (повышение чувствительности к боли), в том числе мышц. Усиливают интенсивность боли эмоциональное напряжение, ощущение страха, тревоги, умственное напряжение.

3. А также неудобная поза

Головная боль напряжения чаще всего возникает в дневные часы. Помимо психического напряжения, этот тип головных болей может возникать из-за длительного нахождения в неудобной позе. Например, при долгой работе с мелкими деталями (шитье, вышивание, ювелирное дело и т. п.), когда нужно склонять голову, чтобы лучше рассмотреть детали, напрягать зрение, сидеть сгорбившись.

От головных болей напряжения также часто страдают водители — при вождении автомобиля необходимо всматриваться в дорогу (особенно в темное время суток), да и сама поза «за рулем» часто антифизиологична. Неудобная поза во время сна тоже может быть причиной.

Важно, что эти факторы провоцируют головную боль не сами по себе, а потому что длительное пребывание в неудобной позе повышает нервное напряжение. Деятельность в таких позах требует, как правило, серьезного сосредоточения.

Алкоголь и погода не виноваты

В современном мире головная боль напряжения — бич офисных работников. Длительная работа за компьютером, напряжение глазных мышц и хронические стрессы приводят к данному состоянию.

Есть мнение, что вредные привычки — алкоголь и курение — могут вызвать головную боль напряжения. Но тут перепутаны причины и следствие. Люди, страдающие от частых головных болей напряжения, эмоционально более нестабильны, они хуже контролируют свое психоэмоциональное и физическое состояние, а значит более подвержены вредным привычкам — именно алкоголем и сигаретами они и привыкли снимать нервное напряжение.

Утверждение, что головные боли напряжения вызывают изменения погоды, тоже сомнительны. Подобную «связь» чаще всего устанавливают во время опроса пациента, который считает, что голова у него болит «на погоду». Но это лишь субъективное мнение. Исследования не подтверждают зависимость головных болей напряжения от перемены погодных условий.

Также появление головных болей напряжения часто связывают с наступлением менструации. Однако болезненные менструации, или, говоря медицинским языком, — дисменореи, вызывают болевые ощущения в связи с накоплением простагландинов — веществ, которые усиливают болевую чувствительность и вызывают расширение сосудов. Простагландины являются стимуляторами гладких мышц, в особенности матки, и делают организм чувствительным к любому виду боли, в том числе и в голове. Поэтому головная боль при менструациях в большинстве случаев является симптомом дисменореи, а не головной боли напряжения.

Обруч, плавательная шапочка и каска неврастеника

При головной боли напряжения боль затрагивает обе половины головы, широко распространяется. Больные сравнивают свои ощущения со «сжимающим обручем», «тисками», «тугой плавательной шапочкой на голове», жалуются на натяжение/напряжение кожи и мышц головы. В практике у неврологов есть специфический термин «каска неврастеника», который отлично иллюстрирует характер боли: сжимающий, стягивающий, монотонно сдавливающий.

При головных болях напряжения не возникает пульсирующей боли. Наличие пульсации при головной боли напряжения говорит о том, что у человека либо неправильно установлен тип головной боли, либо к головной боли напряжения присоединяется сосудистый компонент.

У вас эпизодически или хронически?

Головные боли напряжения подразделяются на два вида:

* Эпизодическая головная боль напряжения — приступы длятся от 30 минут до 1 недели. В месяц больной испытывает менее 15 приступов (или менее 180 эпизодов в год).

Случаи возникновения болевых ощущений менее интенсивные, чем при хронических. Чаще всего с таким видом головной боли напряжения связаны тревожные расстройства.

* Хроническая головная боль напряжения — головная боль сохраняется практически постоянно с эпизодическими незначительными повышениями интенсивности болевых ощущений на фоне психического, умственного и физического напряжения. В месяц больной испытывает более 15 болевых эпизодов (или более 180 приступов в год).

Хронические головные боли напряжения во многих случаях развиваются на фоне депрессии или сопровождаются ее развитием. При этом виде головных болей ощущения более интенсивные. Они снижают качество жизни, негативно влияют на работоспособность — как правило, больные могут выполнять работу и во время приступов, но ее скорость и эффективность понижаются.

У 10% людей во всем мире головная боль напряжения возникает не менее 1 раза в неделю.

Головная боль напряжения подразделяется на два вида - эпизодическую и хроническую.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На что еще жалуетесь?

При хронической головной боли напряжения в подавляющем большинстве случаев люди также жалуются на болезненные ощущения в других частях тела: в сердце, в коленях, в животе, в мышцах, в пояснице. При этом, как правило, физиологических поражений данных органов при исследованиях не выявляется, то есть боли в них имеют скорее психогенный характер.

НА ЗАМЕТКУ

Больше двигаешь ногами — меньше голова болит

Статистика подтверждает факт, у тех, кто периодически устраивает себе умеренные или активные физические нагрузки, риск появления головных болей напряжения существенно меньше. При дозированных умеренных или активных нагрузках у человека происходит умеренная болевая нагрузка (от тренировки мышц), благодаря чему совершенствуются его антиболевые механизмы.

Но это не работает при слишком активных нагрузках: организм не справляется с количеством сигналов от получаемых микротравм, что увеличивает вероятность возникновения боли.

Умеренные физические нагрузки — например, прогулка в парке, плавание — уменьшают интенсивность головной боли напряжения.