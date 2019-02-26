2019-02-26T17:59:40+03:00
Общество

70-летняя актриса в Москве придумала схему, как выглядеть бесплатно, но великолепно за счет дорогих салонов красоты

О привередливом и хитром клиенте наслышаны уже все центры в районе Хамовников
Ольга АНТОНОВА
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70-летняя москвичка, говорят, что в прошлом она актриса придумала способ как выглядеть ухоженно всегда, причем, это не стоит пенсионерке никаких денег70-летняя москвичка, говорят, что в прошлом она актриса придумала способ как выглядеть ухоженно всегда, причем, это не стоит пенсионерке никаких денегФото: Артем ЛЕНЦ
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Пока непонятно, эта схема родилась в голове у Марии Николаевны случайно, или опыт подсказал, но использует она ее уже давно. 70-летняя москвичка, говорят, что в прошлом она актриса придумала способ как выглядеть ухоженно всегда, причем, это не стоит пенсионерке никаких денег. Она приходит в салон красоты в центре Москвы, где просит сделать ей прическу и укладку. Или маникюр. Главное, чтобы услуга была одна. Расплачивается, берет чек (именно с ним потом проще обращаться в Роспотребнадзор), хвалит мастера-продавца, просит о скидке. А на следующий день звонит в этот же центр и заявляет, что ее покрасили неудачно, и если они не вернут ей деньги, она будет жаловаться.

- Если салон отказывается возвращать оплату, она тут же оставляет отзыв на сайте-агрегаторе салонов красоты, а поскольку там достаточно оперативно отслеживают отклики клиентов, и стараются минимизировать негативные, то ей перезванивают и предлагают загладить конфликт. Бабушка возвращается за деньгами и уходит с хорошим настроением, - рассказывает Анна Коростылева, которая поделилась хитроумной схемой в паблике для поклонников косметических процедур в соцсетях.

И эта хитрость, возможно, не вскрылась бы еще долго, но бабушке в салоне, где она в очередной раз возвращала деньги, перезвонили из другого салона, чтобы выяснить, чем ей не устроил сделанный у них маникюр. Администратор центра красоты услышала разбирательство актрисы с ногтевым сервисом и догадалась, что «система чистки перышек» у предприимчивой пенсионерки поставлена на поток. Тем более, что внешне женщина выглядит очень ухоженно.

Когда Коростылева разметила информацию об актрисе в паблике, представители нескольких салонов написали, что это их клиент. Но боже мой! – они и подумать не могли, что пенсионерка так жульничают. Думали, просто привередливая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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