2019-02-26T14:26:54+03:00
Общество

“Школа золотого возраста” помогает начать новую жизнь на пенсии

В Туле пожилым людям помогают найти новые увлечения, освоить компьютер, завести друзей и даже открыть свое дело
Ольга БОРСКАЯ
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На занятиях каждый сможет найти увлечение по душеНа занятиях каждый сможет найти увлечение по душе
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Людям, вышедшим на пенсию, приходится справляться с изменением хода всей жизни, сломом привычек. Поддержать людей старшего поколения, помочь им найти новые увлечения (а возможно, и новый смысл жизни) решили создатели социального проекта "Школа золотого возраста".

Его запустила Тульская городская организация женщин при поддержке Фонда президентских грантов.

Для занятий в школе создаются “группы самопомощи” - здесь пожилые люди выступают не просто учениками, но и активными участниками проекта, могут почувствовать свою сопричастность. Всего групп должно стать три десятка - в разных районах и для разных возрастов.

Каждой группе помогает социальный инструктор - поддержать “Школу” решили активисты из некоммерческих организаций, органов общественного самоуправления и просто неравнодушных граждан. Все они прошли специальное обучение в "Школе золотого возраста".

На занятиях пожилые люди смогут освоить компьютер - научатся пользоваться интернетом и даже освоят дизайнерские программы. Им расскажут про возможности найти подработку и помогут освоить азы специальности по выбору - нянечки, гувернантки, массажистки, сиделки, гида-экскурсовода, переводчика. Помогут организовать собственное дело (например, кулинарное) и трудоустроится. Или просто найти увлечение по душе - в “Школе золотого возраста” устраивают практические курсы изготовления дизайнерских композиций, рассказывают о возможностях “серебряного” волонтерства.

Также здесь проводят юридические и психологические консультации, рассказывают про помощь, которую можно получить в различных государственных учреждениях. А главное - просто поддержат, выслушают, поймут.

- Я всегда придерживалась здорового образа жизни, но здесь я узнала много нового о том, как стоит питаться, чтобы продлить долголетие, как правильно заниматься фитнесом и йогой в моем возрасте. Мне 80 лет - это мой возраст по паспорту. А биологический возраст по состоянию здоровья составляет 65 лет, но на самом деле я себя чувствую даже моложе, - говорит Людмила Николаевна Илюнькина, председатель общества инвалидов. Она прошла «Школу», а теперь собирается организовать свой клуб «Золотого возраста». - Очень понравились занятия по самореализации, даже в моем золотом возрасте можно найти занятие по своим способностям, работать и зарабатывать деньги. А уроки рисования не только улучшают моторику, но и развивают оба полушария мозга, - уверена Людмила Николаевна.

- Я очень довольна, что меня пригласили в проект "Школа золотого возраста". Я познакомилась с прекрасными, интересными людьми, имеющими большой профессиональный и жизненный опыт. В рамках Программы мы обмениваемся своими знаниями, опытом, взаимно обогащая друг друга, общаемся. А это самое главное, так как для людей пенсионного возраста с выходом на пенсию, жизнь кардинально меняется, и человек ищет - как себя реализовать в новой жизни, чем заполнить свой досуг, найти круг общения. Мне очень понравились тренинги - все тренинги и занятия, - делится Ольга Васильевна Дроздович.

В Тульской городской организации женщин уверены, что их проект актуален и нужен.

По данным Росстата, сейчас в России более 25% населения - люди пенсионного возраста. А к 2021 году количество пенсионеров увеличится до 26,7%. В Тульской области проблема “старения” населения стоит еще острее: регион входит в число самых "пожилых" в России, 54,5% населения старше пенсионного возраста.

- Следствием такой демографической ситуации является увеличение нагрузки на пенсионную систему, системы здравоохранения и социальной защиты. Ответом на эти вызовы должна стать активизация пожилых людей – увеличение продолжительности их трудовой активности, а также изменение моделей поведения – активное долголетие, участие в жизни общества, следствием чего станет и улучшение физического и морального состояния пожилых людей, и увеличение их вклада в развитие общества, - уверены в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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