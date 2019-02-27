«Совсем осунулся»: Поклонники просят Максима Матвеева перестать худеть

Максим Матвеев встревожил подписчиков своего Инстаграма новым селфи. По мнению поклонников, на фотографии, которую муж Лизы Боярской опубликовал на своей страничке, он выглядит слишком худым и осунувшимся. Фолловеры просят Максима остановиться и перестать сбрасывать вес – ведь актер и так потерял уже достаточное количество килограммов.

Увлечение Матвеева диетами началось после того как ему потребовалось резко похудеть для роли в спектакле «Кинастон» в постановке Евгения Писарева. По словам Максима, он втянулся в процесс, когда понял, что его персонаж должен быть более подтянутым - Матвеев играет актера шекспировского театра, исполняющего на сцене женские роли.

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- Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, сам персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости, - рассказывал Максим в программе «Вечерний Ургант».

Новые правила питания – есть дробно, небольшими порциями и только здоровую еду – очень понравились артисту. Супруг Лизы Боярской полностью отказался от мяса и ест только рыбу. Во время рабочего дня Максим пользуется услугами фирм здорового питания, у которых он заказывает себе обед – в основном это салат, орешки и прочая легкая и низкокалорийная пища. Кроме того, актер всерьез увлекся йогой. И, наконец, Максим постоянно тренируется в фитнес-зале на силовых тренажерах: тягает железо и качает мышцы.

- Я стал шустрее, выносливее, и здоровее, конечно... Впереди новые цели! Во всём! Всем удачи и легкости! - рассказал артист в Инстаграме.

Возможно, Максим еще больше похудел и осунулся из-за того, что в доме появился новорожденный ребенок: в январе прошлого года у Матвеева и Лизы Боярской родился сын Григорий. Гриша стал вторым ребенком в семье актеров, у них уже подрастает шестилетний сын Андрей. На период последних месяцев беременности жены Максим сделал перерыв в работе и стал много времени проводить с Лизой и сыном. Но после рождения Гриши снова вернулся к спектаклям и своему обычному напряженному графику. Да и Лиза не стала долго засиживаться в декрете: спустя всего два месяца после рождения малыша Боярская со своим театром уехала на гастроли в Израиль.

Максим постоянно тренируется в спортзале, тягает железо и качает мышцы. Фото: Инстаграм.

Уже восемь лет Елизавета Боярская и Максим Матвеев живут на два города: Москву и Санкт-Петербург. Елизавета служит в питерском театре, Максим — в столичном. Из-за этого Лизе приходится часто разлучаться с супругом. Боярская выросла в Санкт-Петербурге, но своим домом теперь считает столицу, где живут ее муж и сыновья. Чтобы играть на питерской сцене, до рождения второго сына ей приходилось ездить между двумя городами несколько раз в неделю.

По словам мамы Лизы Ларисы Луппиан, ее дочь слушается Максима и во всем следует ему, однако назвать ее классической примерной женой, которая варит борщи и печет пирожки, нельзя. У Боярской очень плотный рабочий график, поэтому она практически не готовит. Именно поэтому Максим, придерживающийся системы правильного питания, вынужден заказывать себе еду в компаниях, специализирующихся на диетических блюдах.