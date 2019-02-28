Глава СК России Александр Бастрыкин: Полиция раскрывает 90 процентов преступлений

"Активно используются возможности правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". С его применением раскрыто свыше 28 тысяч преступлений", - заявил во время выступления на расширенной коллегии министр МВД России Владимир Колокольцев.

Министр заметил, что работе полиции помогают свыше 265 тысяч камер видеонаблюдения, 12 тысяч камер автоматичской фиксации на дорогах, почти 1,2 тысяч терминалов экстренной связи с полицией в общественных местах. Благодаря технике количество преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 5 процентов, а дружинники и общественники стали задерживать в год около 10 тысяч лиц, совершивших уголовные преступления.

С введением электронных систем учета упростилась работа участковых. Она стала более адресной: в минувшем году участковыми уполномоченными полиции на профилактический учет поставлено свыше 230 тысяч граждан. Особое внимание полицейские уделяют алкоголикам и наркоманам, а так же ранее судимым.

Особое внимание в своем докладе Колокольцев уделил состоянию служебной дисциплины и законности в самой полиции. Выяснилось, что подразделения собственной безопасности выявляют 70 процентов преступлений совершенных сотрудниками внутренних дел. Борьба за чистоту рядов привела к тому, что за последние 7 лет в МВД "число поступивших от сотрудников уведомлений о фактах обращения к ним с предложениями коррупционного характера" возросло в 14 раз.

"В прошлом году органами внутренних дел раскрыто порядка 900 000 преступлений, каждое пятое из которых – тяжкое и особо тяжкое. Выявлено почти 840 000 лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния. Увеличилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев. Сократился общий остаток нераскрытых преступлений. Доказана причастность организованных групп или преступных сообществ к совершению 15,5 тысяч преступлений", - привел результаты работы ведомства Колокольцев.

Министр также отметил, что сотрудниками МВД России в прошлом году пресечена деятельность более чем 9 000 лидеров и активных участников криминальных структур

"В частности, благодаря профилактической работе правоохранительных органов в 2018 году уменьшилось количество убийств (на 12%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 5,4%), изнасилований (на 4,6%). Раскрытие данных категорий преступлений в прошлом году составило 90%. Это результат коллективного труда ввиду того, что большое значение играет как оперативно-розыскное сопровождение следственных действий, так и проведение экспертных исследований, - дал оценку работе полиции в своем выступлении на коллегии МВД председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он также подчеркнул, что между Следственным комитетом и МВД России сложилось "тесное конструктивное взаимодействие в работе по раскрытию и расследованию преступлений". Благодаря такому сотрудничеству в 2018 году было раскрыто свыше 5 тысяч преступлений прошлых лет.

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