"Абонент занят": Звонящие с жалобами предприниматели мгновенно оборвали новую горячую линию СК РФ

Следственный комитет России откликнулся на слова президента РФ Владимира Путина о том, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», и открыл горячую линию для приема сигналов о давлении на бизнес.

Начиная с понедельника звонки должны приниматься круглосуточно по телефону 8(495)986-78-18. Как заявлено, информация о жалобах будет передаваться в профильное подразделение центрального аппарата СК. Очевидно, речь идет о службе обеспечения собственной безопасности. А с авторами самых красноречивых звонков глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал встречаться лично.

Член совета при президенте по правам человека, известный адвокат Генри Резник в разговоре с «КП» сдержанно оценил инициативу СК:

- Лишним это не будет. Чем больше возможностей пожаловаться на давление — тем лучше. Но если в СК хотят, чтобы эта горячая линия была не только ради рапорта Бастрыкина, на работу со звонками потребуется отрядить нескольких очень квалифицированных специалистов, которые компетентны в расследовании дел по экономическим статьям и могут быстро составить свое мнение относительно обоснованности жалобы. Было бы хорошо дублировать эти звонки в прокуратуру потому что у прокурора есть право отменить постановление о возбуждении уголовного дела. Потребуется наладить общественный контроль за работой этой горячей линии, чтобы она не выродилась в простое сотрясение воздуха.

Наши корреспонденты пытались дозвониться на горячую линию СК с утра, но за несколько часов это так и не удалось. Ласковый женский голос каждый раз отвечал: «Абонент занят». Не привела к успеху и попытка дозвониться на давно работающую горячую линию службы собственной безопасности: там включался автоответчик.

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