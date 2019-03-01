Все лучшее - зятю

Где еще насладиться настоящей карельской кухней, как не здесь? Вот и нам хозяйка накрывает на стол: уха, салат с рыбой, пирожки какие-то, с виду немного похожие на чебуреки. Это старинное здешнее кушанье кейтинпиирай. Их иногда еще называют «пирожками для зятя» (vavypiirai).

Я попробовал, и так они мне понравились, что прямо захотелось вспомнить молодость и стать чьим-нибудь зятем. Делаются кейтинпиирай, по словам хозяйки, просто. Яйцо смешиваем со стаканом молока (можно кефира), присаливаем, начинаем добавлять муку. В итоге надо замесить крутое тесто. Хотите - раскатайте его в колбаску, которую потом нарежете на шайбы, а уже из них наделаете скалкой тонких блинчиков размером с небольшое блюдце. Хотите - сразу все тесто раскатайте по столу тонким слоем, а потом наделаете блинчиков с помощью, допустим, большой чашки или другого подходящего сосуда.

Теперь начинка. В старину, говорят, это чаще всего была пшенная каша. Сейчас едва ли не самый популярный вариант - вареный рис с мелко рубленным вареным яйцом. Дети больше всего любят, когда вместо всех этих непонятных взрослых продуктов внутрь насыпают горстку сахарного песка.

Начинку выкладывают на одну половину блинчика, накрывают второй и соединяют края. Карельские хозяйки делают это, прокатывая по кромке будущего пирожка краем блюдца.

Обжаривать кейтинпиирай надо с большим количеством растительного масла - по паре минут с каждой стороны.

Хозяйке на заметку: если у вас под рукой не оказалось пшенной каши, риса или сахарного песка, положите внутрь кейтинпиирай хорошего говяжьего фарша - у вас получатся отличные чебуреки.