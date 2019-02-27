2019-02-27T12:26:54+03:00
Экономика

Есть ли у России несырьевой путь развития?

На этот вопрос ответят участники Столыпинского форума в Москве
Евгений БЕЛЯКОВ
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Второй Столыпинский форум пройдет 25 - 26 марта в Москве.Второй Столыпинский форум пройдет 25 - 26 марта в Москве.
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи обсуждались вызовы и задачи развития отечественной экономики. В частности, реализация национальных проектов в разрезе регионов. Примечательно, что некоторые субъекты Федерации уже имеют диверсифицированную экономику, то есть не зависят от одного или нескольких источников дохода. Что-то подобное нужно реализовать и в федеральном масштабе, считают эксперты. Как именно будут обсуждать уже совсем скоро - на Столыпинском форуме, который пройдет в конце марта в Москве.

- Это будет альтернативный форум, который сформирует взгляд на то, как России развиваться не только с нефтью, - заявил в открытой студии «КП» на форуме в Сочи бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Нужен несырьевой путь развития нашей страны. На форуме представим наши дорожные карты, которые мы готовили по поручению президента на базе Аналитического центра при правительстве России и Столыпинского института.

В форуме примут участие известные политики, ученые, предприниматели и бизнес-тренеры. Причем как из России, так и зарубежных стран. Обсуждать будут как глобальные проблемы переориентации российской экономики, так и методы стимулирования предпринимательской инициативы. Насаждать сверху несырьевую модель вряд ли получится. Желание заниматься бизнесом должно быть массовым. Только тогда есть вероятность, что диверсификация будет успешной. Развитие страны зависит от поддержки начинающих предпринимателей. Это поняли в администрации президента. Недавно прошла премия «Немалый бизнес», победителей которой поздравил глава государства.

- У этих молодых людей нет родимых пятен 90-х, они не знают, что такое офшоры, налоговые махинации и оптимизации. Они горят будущим, хотят честно и открыто вести бизнес. Они прошли специальные бизнес-школы, знакомы с новейшими технологиями менеджмента и маркетинга, хорошо умеют пользоваться теми возможностями, которые дает интернет. У них уже есть конкурентное преимущество перед всеми нами, - пояснил Борис Титов. - С другой стороны, эти люди не мыслят себя без России, хотя и побывали уже во многих странах. Они считают, что в России намного интереснее, веселее и можно заниматься такими проектами, которыми там невозможно. Это социальное сообщество надо поддерживать, защищать и давать всячески развиваться. Потому что это будущее нашей экономики.

Второй Столыпинский форум пройдет 25 - 26 марта в Москве. Его тема - «Стратегии для России». Ожидается присутствие высших должностных лиц и руководителей институтов развития, отвечающих за государственные экономические реформы - из Китая, Вьетнама, Индии, Бразилии, Италии, Венгрии, Австрии, Германии, Великобритании, Новой Зеландии, ЮАР, Индонезии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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