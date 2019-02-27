Многодетную мать Александру Лисицыну оставили за решеткой

Мать троих несовершеннолетних детей, женщина, за которую поручились уважаемые в обществе люди. Среди них известный полярник Артур Чилингаров, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Они уверены, что содержать в СИЗО эту честную и порядочную женщину, и оставлять детей без материнской заботы - нелепо и бесчеловечно. Адвокат Шота Горгадзе пообещал расстаться с адвокатской лицензией, если Александра Лисицына в случае освобождения предпримет попытку скрыться от следствия…

Все напрасно. Аргументы защиты в суде услышаны не были. Как отметил Шота Горгадзе, суд пошел по пути наименьшего сопротивления, не приняв во внимание ни состояние здоровья обвиняемой (у нее серьезные проблемы со спиной – прим авт.), ни ее человеческие качества, ни страдания детей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое по сути не представило весомых аргументов, почему Александру Лисицыну надо держать в тюрьме. А по версии следствия, она незаконно присвоила 9 земельных участков Рослесхоза. То есть, украла у государства.

Да, пять лет назад Александра Лисицына хотела приобрести в Подмосковье участок. Один из знакомых семьи даже вызвался помочь. А чтобы не отрывать мать троих детей от семейных забот, предложил услуги двоих людей, на которых женщина оформила доверенности. Время шло, а доверенные лица так и не появились. Александра Лисицына махнула на мечту рукой...

А осенью 2018 года в квартиру Лисицыных вдруг нагрянули следователи. Женщине заявили, что она мошенническим путем похитила 9 земельных участков в Нарофоминском районе Московской области, чем нанесла ущерб государству в лице Россельхоза на сумму более 37 миллионов рублей. Спустя два дня Александру Лисицыну арестовали.

Она сидит в можайском СИЗО с ноября прошлого года. Тверской суд столицы уже продлял арест, несмотря на доводы защиты о необоснованности такой меры. Во вторник состоялось очередное заседание об изменении меры пресечения.

В течение полутора часов, пока шло заседание суда, еще была надежда, что Алескандре Лисициной изменят меру пресечения, и она увидит своих детей и мужа. Тем более, что, по словам адвоката Тамары Шустровой, доводы следствия от заседания к заседанию повторяются «как под копирку».

-За три с половиной месяца с моей подзащитной произведено только два следственных действия: это обвинение и заключение судебно-криминалистической экспертизы. До сих пор следователи не представили каких-либо доказательств причастности подозреваемой к преступлению, - подчеркнула адвокат.

Но после почти часового перерыва на совещание судья Анатолий Беляков зачитал решение, в котором был набор стандартных формулировок: обвиняемая, находясь на свободе, может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на соучастников и свидетелей.

Также суду якобы были «предоставлены достаточные данные, свидетельствующие о причастности обвиняемой к инкриминируемым деяниям, что подтверждается письменными материалами, в том числе и результатами оперативно-розыскных мероприятий». С чем категорически не согласны ни адвокаты, ни правозащитники.

-Для меня остается загадкой, какое именно подтверждение усмотрел судья в причастности Александры Лисицыной к тому, что ей инкриминируется. Я и некоторые из моих коллег перерыли все материалы дела, и никаких свидетельств этого найти не смогли, - прокомментировал адвокат Шота Горгадзе, - Несмотря на решение суда, Александра Лисицина старается держаться, за что ей честь и хвала. Ведь людям, которые не видят за собой вины, это особенно трудно…

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин:

Есть такой метод: раскрывать преступление через камеру

Правозащитник прокомментировал содержание Александры Лисицыной под стражей.

- Раньше, если не было доказательств причастности человека к преступлению, он сидел дома, а следователь бегал в поисках улик. А сейчас наоборот: следователь сидит за компьютером в кабинете, а подозреваемый или обвиняемый находится в СИЗО. И для многих следователей это – фирменный стиль производства дела и главный способ сбора доказательств. Существует даже специфический термин: раскрытие преступления через камеру.

В 2018 году произошло, казалось бы, радостное событие: с гулаговских времен количество заключенных в стране стало меньше полумиллиона человек. Но радоваться рано: тысячи, а может, и десятки тысяч из этих заключенных не должны находиться в тюрьме. Потому что они либо не совершили того, за что их надо брать под стражу и сажать, либо вообще не совершили никакого преступления, но являются объектом следственного производства.