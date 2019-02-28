30 стран, где дешевле всего провести отпуск в 2019 году

Отметим окончание зимы серьезной подготовкой к лету! А именно - изучением списка стран, где отпуск в 2019 году обойдется россиянам дешевле всего. Составили его эксперты туристического поисковика Skyscanner.

Учитывали практически все расходы путешественников: перелет (причем не из Москвы, а средний чек из разных городов России), стоимость проживания (опять же среднюю), траты на питание и развлечения. Все это - для двух человек, на 2 недели отдыха.

В итоге был составлен рейтинг из 30 государств. Страны самые разные - как соседние с Россией, так и экзотические, в одних есть море, в других нет, часть из них безвизовые. В общем, смотрите, сравнивайте, возможно, появятся новые идеи, где провести летние каникулы.

Да, и еще: тут речь о самостоятельных путешествиях. Если сравнивать стоимость пакетных туров, очень многие страны в рейтинге поменяли бы свои места.

30 СТРАН, ГДЕ РОССИЯНАМ ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ПРОВЕСТИ ОТПУСК В 2019 ГОДУ

После названия каждой страны - бюджет двухнедельного путешествия с учетом всех перечисленных выше расходов.

Цифра в скобках - средняя стоимость перелета (но она же включена и в общую сумму, приводим, чтобы было понятнее, где больше денег придется потратить на дорогу, а где - уже на месте).

Все цены в долларах (так как рублевые очень сильно зависят от курсов валют).

Беларусь - 1380 (из них 325 на перелет)

Молдова - 1440 (460)

Абхазия - 1500 (380)

Армения - 1510 (435)

Грузия - 1560 (510)

Индия - 1595 (990)

Венгрия - 1705 (375)

Турция - 1710 (590)

Словакия - 1715 (315)

Азербайджан - 1720 (530)

Албания - 1730 (680)

Непал - 1750 (1150)

Сербия - 1750 (670)

Польша - 1790 (475)

Латвия - 1820 (420)

Румыния - 1840 (620)

Болгария - 1880 (620)

Казахстан - 1895 (705)

Черногория - 1930 (630)

Марокко - 1960 (745)

Вьетнам - 1980 (1225)

Шри-Ланка - 2070 (1125)

Хорватия - 2095 (590)

Португалия - 2100 (730)

Греция - 2140 (560)

Кипр - 2145 (570)

Индонезия - 2200 (1465)

Таиланд - 2265 (1145)

Тунис - 2400 (1170)

Танзания - 2704 (1330)