30 стран, где дешевле всего провести отпуск в 2019 году
Отметим окончание зимы серьезной подготовкой к лету! А именно - изучением списка стран, где отпуск в 2019 году обойдется россиянам дешевле всего. Составили его эксперты туристического поисковика Skyscanner.
Учитывали практически все расходы путешественников: перелет (причем не из Москвы, а средний чек из разных городов России), стоимость проживания (опять же среднюю), траты на питание и развлечения. Все это - для двух человек, на 2 недели отдыха.
В итоге был составлен рейтинг из 30 государств. Страны самые разные - как соседние с Россией, так и экзотические, в одних есть море, в других нет, часть из них безвизовые. В общем, смотрите, сравнивайте, возможно, появятся новые идеи, где провести летние каникулы.
Да, и еще: тут речь о самостоятельных путешествиях. Если сравнивать стоимость пакетных туров, очень многие страны в рейтинге поменяли бы свои места.
30 СТРАН, ГДЕ РОССИЯНАМ ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО ПРОВЕСТИ ОТПУСК В 2019 ГОДУ
После названия каждой страны - бюджет двухнедельного путешествия с учетом всех перечисленных выше расходов.
Цифра в скобках - средняя стоимость перелета (но она же включена и в общую сумму, приводим, чтобы было понятнее, где больше денег придется потратить на дорогу, а где - уже на месте).
Все цены в долларах (так как рублевые очень сильно зависят от курсов валют).
Беларусь - 1380 (из них 325 на перелет)
Молдова - 1440 (460)
Абхазия - 1500 (380)
Армения - 1510 (435)
Грузия - 1560 (510)
Индия - 1595 (990)
Венгрия - 1705 (375)
Турция - 1710 (590)
Словакия - 1715 (315)
Азербайджан - 1720 (530)
Албания - 1730 (680)
Непал - 1750 (1150)
Сербия - 1750 (670)
Польша - 1790 (475)
Латвия - 1820 (420)
Румыния - 1840 (620)
Болгария - 1880 (620)
Казахстан - 1895 (705)
Черногория - 1930 (630)
Марокко - 1960 (745)
Вьетнам - 1980 (1225)
Шри-Ланка - 2070 (1125)
Хорватия - 2095 (590)
Португалия - 2100 (730)
Греция - 2140 (560)
Кипр - 2145 (570)
Индонезия - 2200 (1465)
Таиланд - 2265 (1145)
Тунис - 2400 (1170)
Танзания - 2704 (1330)
ИСТОЧНИК KP.RU
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