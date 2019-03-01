“Великий Северный путь”: Фильм длиной 10 тысяч километров

Леонид Круглов и Семен Дежнев в общем-то коллеги. Оба – путешественники, оба добираются в такие места, куда кроме них мало кто стремится. Так что неудивительно, что исторический фильм-приключение “Великий Северный путь” у Леонида Круглова получился очень эмоциональным - на удивление для документального жанра.

Добираться во многие места дежневского маршрута, как выяснилось, сейчас не особо проще, чем 400 лет назад. Фото: Леонид Круглов.

И фантастически красивым – в чем главная заслуга оператора воздушных съемок Владимира Филиппова. Владимир, кстати, еще и описал приключения съемочной группы. Суровую Арктику, Сибирь, Ледовитый океан, Чукотку Леонид и его коллеги прошли сами, по следам Дежнева. И сейчас, в 21-м веке, туда добираться немного проще, чем четыре столетия назад.

И вот уж кто точно не изменился с 17 века, так это моржи, самые что на есть коренные обители Арктики! Фото: Леонид Круглов.

За четыре года работы над фильмом съемочная группа преодолела 10 тысяч километров по восьми регионам России, от Архангельска до Берингова пролива. На оленях и собаках, на лыжах и санях, на байдарках и парусных лодках, в том числе по Северному Ледовитому океану среди айсбергов... Замерзающие в 50-градусный мороз камеры грели на печке и в своих пуховиках.

- Мы были одними из первых, кто снимал с воздуха, коптерами, при температуре -50. Иногда камера возвращалась, словно облитая жидким азотом, - рассказывает Леонид Круглов.

Олени были одним из главных транспортных средств во время съемок. Фото: Леонид Круглов.

Почему от Архангельска? Семен Дежнев – помор, родом из деревни в Пинежском районе Архангельской области (хотя это лишь одна из версий, есть и другие – точно так же неизвестно, и где похоронен Дежнев).

Почему до Берингова пролива? Русский первопроходец первым прошел этим проливом, разделяющим Азию и Америку и соединяющим Северный Ледовитый и Тихий океаны. За десятилетия до Витуса Беринга, чьим именем пролив назван. А имя Дежнева носит мыс – самая восточная точка Азии, которую кочи (поморские суда) экспедиции Дежнева обогнули в 1648 году, тем самым совершив одно из важнейших географических открытий своего времени.

"Это не декорации, не ряженые, как для вестернов в Америке. Это реальность", - до сих пор удивляется режиссер.

- У нас в России документы об открытиях всегда попадали куда-то под спуд и их не афишировали. Вот и с открытием Семена Дежнева такая же история. Его докладные записки долго лежали в Якутском остроге, а потом сгорели. Копии сохранились. Мы обращались и к переписке Дежнева, к документам, которые оставили его напарники и спутники. Интересно, что в европейских архивах сохранились копии докладных записок Дежнева о его экспедиции, переданные послами и шпионами в свои страны.

В фильме много кадров, от которых захватывает дух. Фото: Леонид Круглов.

- Мы искали потомков Дежнева, но задача оказалась непростой, - продолжает Леонид.- Да, фамилия Дежневы существует. На реке Пинега в Архангельской области, откуда, скорее всего, родом первопроходец, еще в 1960-70-х годах жили Дежневы. Но никаких точных данных о потомках нам найти не удалось.

“КП” подробно рассказывала об идее и сюжете фильма после его предпремьерного показа в штаб-квартире Русского географического общества (а фильм снят при поддержке РГО). Сейчас “Великий Северный путь” вышел на большой экран. С 28 февраля его показывают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и многих других городах, от Калининграда до Владивостока.

"Мне кажется, даже в Полинезии живых традиций сохранилось меньше, чем на российском севере", - одно из впечатлений видавшего виды путешественника. Фото: Леонид Круглов.

На премьерные показы Леонид чаще всего приезжает сам, рассказывает о своих путешествиях и закулисье съемок, о том, что не вошло в фильм. В Москве на многие сеансы нет билетов, что большая редкость для документального кино. В Санкт-Петербурге в день премьеры срочно организовали дополнительный сеанс, опять же чтоб мест хватило всем желающим.

- Это интерес не только к документальному кино, но вообще к истории России, к необычным местам нашей страны, к Арктике, - уверен режиссер.