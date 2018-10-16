Великий северный путь: От Белого моря до Чукотки – через 400 лет после Дежнева

СЕГОДНЯ 19:45 2018-10-16T20:55:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас вроде бы есть самолеты, снегоходы и спутниковые карты – не то что во времена Семена Дежнева, который совершал свои первопроходческие экспедиции по Сибири и Северному Ледовитому океану на деревянных парусных кочах (это традиционные суда поморов), нартах и лодках.

Но и в 21 веке режиссеру и путешественнику Леониду Круглову понадобилось четыре года, чтобы повторить маршрут русского землепроходца 17 века! От Архангельской области до Чукотки и Берингова пролива, отделяющего Азию от Америки, Северный Ледовитый океан от Тихого. Почему так долго? Полярная природа по-прежнему сурова. С транспортом и логистикой по-прежнему непросто.

Вряд ли берега северных рек сильно изменились с тех пор, как по ним прошел Семен Дежнев со своим отрядом. Фото: Леонид Круглов.

- Мне никогда не было так страшно, как во время съемок этого фильма! Мы шли на парусном катамаране по Северному Ледовитому океану на Новосибирские острова, я чувствовал ледяную воду совсем рядом, понимал, что любая большая волна или льдина – и все, - делился эмоциями на премьере Леонид Круглов. Бывалый путешественник, от Африки до Полинезии и от Острова Пасхи до Сибири, везде бывал. - Я не первый раз в море, участвовал в кругосветном плавании на паруснике “Седов”, когда снимал фильм о первом русском круосветном плавании. Но там совсем другое дело - “Седов” огромен по сравнению с катамараном!

Сложно представить, как зимовали тут люди сотни лет назад, без электричества и современного транспорта. Фото: Леонид Круглов.

Фильм “Великий Северный путь”, снятый при поддержке Русского географического общества, покажут в кинотеатрах. Когда – пока непонятно, все зависит от переговоров с прокатчиками. Но как только увидите его в афишах, покупайте билеты. Картину действительно надо смотреть на большом экране – панорамные съемки завораживают. Стада оленей на белоснежном просторе тундры. Малюсеньский парус катамарана среди волн Ледовитого океана. Киты и моржи.

Сюжет простой: жизнь и удивительные путешествия Семена Дежнева (1605 – 1673). Помора и казачьего атамана, мореплавателя и путешественника, купца и сборщика налогов. Родился он, как сейчас считают исследователи, в Пинежском районе Архангельской области (хотя есть версия, что в Великом Устюге). И добрался до самой Аляски. Через Тобольск, Якутию и Колыму, Чукотку, Анадырь и Москву. Дежнев – один из тех людей, благодаря которому Московия стала Россией, самым большим государством мира (цитата из фильма, кстати).

Панорамные съемки в фильме "Великий северный путь" завораживают. Фото: Леонид Круглов.

Весь маршрут путешествий Дежнева – тоже в фильме. Как говорит сам Круглов – он искал природу и психологию 17 века в нынешней реальности. Показал и то, как живут люди сейчас в этих краях.

- У нас на севере очень многое сохранилось. Садишься на поезд Москва – Салехард, он идет двое суток. И по дороге видишь чумы и стада оленей! На станциях, где останавливается поезд, оленеводы предлагают сушеное мясо, рыбу. Они ходят в традционных костюмах. Это не декорации, не ряженые, как для вестернов в Америке. Это реальность. Да, точечно, но она существует. Мне кажется, даже в Полинезии живых традиций сохранилось меньше, чем на российском севере. Моя задача, образно говоря, примерить на себя тулуп русского первопроходца. Сначала я отправляюсь в страну поморов, туда, где мой герой жил около 400 лет назад, - так начинает свой рассказ Леонид Круглов.

Леонид Круглов уверен, что на севере России живых традиций сохранилось даже больше, чем где-нибудь в Полинезии. Фото: Леонид Круглов.

По пути сьемочная группа встречает несколько современных экспедиций. В том числе и Федора Конюхова:

- Мой дед был священником. Его звали Николай Конюхов. Он был помором, родом из этих мест. На побережье Белого моря до сих пор есть такое место - Конюхова губа (губой поморы называют морской залив. - Ред.). Туда я и направляюсь, чтобы поставить поклонный крест и почтить память своих предков, - говорит Федеор Конюхов в фильме.

А вот еще несколько цитат из “Великого Северного пути”:

“Сегодня стада оленей переходят через Обь так же, как и сотни лет назад. Здесь проходит самая опасная часть кочевья. А весь маршрут – 1500 километров. Вечный двигатель: люди подгоняют оленей, олени подгоняют людей”.

Чум. Только компьютер и выдает, что сейчас 21 век. Фото: Леонид Круглов.

“Север был для русских домом, где все начиналось. Новгородцы торговали пушниной с самоедами как минимум с 11 века. Но поладить с кочевниками центральная власть не могла ни военным путем, ни христианским”.

“Пограничье. Территория возможностей. Только здесь можно самостоятельно опеределять свою жизнь. Перейти из одного социального слоя в другой. Разбогатеть. В 17 веке людей, которые несли службу на рубежах государства, называли казаками. Стал казаком и Семен Дежнев”.

И вот уж кто точно не изменился с 17 века, так это моржи, самые что на есть коренные обители Арктики! Фото: Леонид Круглов.

“Это место называют полюсом холода. Здесь фиксируются самые низкие температуры во всем Северном полушарии. Семен Дежнев отправился сюда в 1641 году. Но и сейчас, в 21 веке, мало что изменилось. Никто кроме якутов и эвенков не хочет, да и не может, здесь жить”.

“Отряд Дежнева начал строить лодки для сплава по Индигирке. А мы встретили экспедицию Николая Находкина. Он решил провести свою группу из Тихого в Северный Ледовитый океан по рекам, на надувных лодках. Это еще никому никогда не удавалось”.

“По северной Сибири разбросано немало городов-призраков, где когда-то бурлила жизнь. Из камня здесь не строили, так что живописных руин не остается. Эти города возникали ради пушнины. И исчезали, когда зверя становилось мало”.

Да, городских жителей многие особенности жизни в Заполярье удивят... Фото: Леонид Круглов.

“Зачастую решения за всю державу принимают самые простые люди. Семен Дежнев взял на себя риск и отправился в полную неизвестность. Судьба в награду готовила ему место в череде великих мировых первооткрывателей. Таких, как Колумб или Магеллан”.

“Спустя три столетия это место назвовут мыс Дежнева. Это самая крайняя северо-восточная точка Евразии. Семен Дежнев так никогда и не узнал, что совершил географическое открытие. Что нет суши между Азией и Америкой, что эти континенты разделяет пролив”.