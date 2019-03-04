Это такая мода – на тойбоев: 45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с 25-летним красавчиком

Пока одни фанаты Кейт Бекинсейл зло шутят, покупала ли актриса своему новому ухажеру попкорн и мороженое и надо ли было ему показывать права, чтобы выпить пива, другие восхищаются 45-летней красавицей, которая наплевав на общественное мнение закрутила роман с 25-летним красавцем- комиком. Пара вместе посетила хоккейный матч в Нью-Йорке, где совершенно никого не стесняясь, много целовались на публике. А потом под ручку отправились домой. Надо отметить, что дочь Кейт всего на пять лет моложе нового избранника матери, но, кажется, никого это не смущает.

А что известно о самом Питере Дэвидсоне?О парне в прессе заговорили в мае минувшего года, когда он закрутил роман с певицей Арианой Гранде – та едва рассталась с бывшим бойфрендом, рэпером Маком Миллером (в сентябре он умер от передозировки наркотиков). В июне пара сообщила о помолвке, но уже к октябрю их отношения исчерпали себя.

redcarpetmood Кейт Бекинсейл закрутила роман с 25-летним комиком.

А тем временем пресса вспомнила, что сейчас идет настоящая мода на тойбоев. (от англ. toyboy – мальчик-игрушка, мягкий эвфемизм для слова «молоденький альфонс»). И Кейт, возможно, просто не удержалась от искушения закрутить роман с молодым парнем. В конце концов, чем она хуже Хайди Клум, Мадонны и Наоми Кэмпбелл? Их бойфренды младше известных женщин иногда на четверть века, однако, пары смотрятся вместе вполне гармонично и вполне счастливы.