2019-03-04T16:18:39+03:00
Звезды

Это такая мода – на тойбоев: 45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с 25-летним красавчиком

На минуточку, дочь актрисы всего на 5 лет моложе нового избранника матери.
Ольга АНТОНОВА
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Кейт БекинсейлКейт БекинсейлФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока одни фанаты Кейт Бекинсейл зло шутят, покупала ли актриса своему новому ухажеру попкорн и мороженое и надо ли было ему показывать права, чтобы выпить пива, другие восхищаются 45-летней красавицей, которая наплевав на общественное мнение закрутила роман с 25-летним красавцем- комиком. Пара вместе посетила хоккейный матч в Нью-Йорке, где совершенно никого не стесняясь, много целовались на публике. А потом под ручку отправились домой. Надо отметить, что дочь Кейт всего на пять лет моложе нового избранника матери, но, кажется, никого это не смущает.

А что известно о самом Питере Дэвидсоне?О парне в прессе заговорили в мае минувшего года, когда он закрутил роман с певицей Арианой Гранде – та едва рассталась с бывшим бойфрендом, рэпером Маком Миллером (в сентябре он умер от передозировки наркотиков). В июне пара сообщила о помолвке, но уже к октябрю их отношения исчерпали себя.

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Кейт Бекинсейл закрутила роман с 25-летним комиком.
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А тем временем пресса вспомнила, что сейчас идет настоящая мода на тойбоев. (от англ. toyboy – мальчик-игрушка, мягкий эвфемизм для слова «молоденький альфонс»). И Кейт, возможно, просто не удержалась от искушения закрутить роман с молодым парнем. В конце концов, чем она хуже Хайди Клум, Мадонны и Наоми Кэмпбелл? Их бойфренды младше известных женщин иногда на четверть века, однако, пары смотрятся вместе вполне гармонично и вполне счастливы.

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NEW pete and @katebeckinsale at the @nyrangers game yesterday!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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