Открытие медиков: незадолго до смерти к людям начинают приходить одни и те же сны

Известно, что чудом воскресшие люди — те, которые ожили после клинической смерти, рассказывают о странных видения. Их называют предсмертными. Рассказывают зачастую одно и то же: мол, видят, как вся предыдущая жизнь проносится перед глазами, обнаруживают себя в каком-то темном тоннеле, оканчивающимся ярким светом, наблюдают себя со стороны, встречают давно умерших родственников.

Однако, как выяснилось, нечто – не менее сверхъестественное – происходит с умирающими, еще не ступившими на порог того света, а только приближающимися к нему. Странности начинаются примерно за 3 недели до смерти . В этом убеждают результаты исследований, опубликованные в «Журнале паллиативной медицины» (Journal of Palliative Medicine). . Кратко о них сообщает портал CBSPittsburg (KDKA).

Более 10 лет американские медики из хосписа Буффало (Hospice Buffalo in New York State), ведомые Кристофером Керром (Dr. Christopher Kerr), наблюдали за умирающими пациентами, записывали их рассказы. В итоге, набралось около 13 тысяч свидетельств, которые и позволили сделать соответствующие выводы.

Пациент Хосписа рассказывает доктору Керру о том, кого видел во сне.

О предсмертных снах сообщили 88 процентов пациентов. Эти сны, если их и в самом деле можно так называть, были невероятно яркими. И настолько четкими, что могие считали свои сновидения реальными.

Чаще всего спящие общались с умершими. Таких — набралось 72 процента. Как правило, им «являлись» близкие родственники или друзья. Их видели, иногда разговаривают с ними. Те звали к себе и утешали. Мол, не переживайте, тут — на том свете, совсем не плохо.

Одна из пациенток доктора Керра за три дня до смерти рассказала, что видела давно скончавшегося мужа. Она стояла на самом верху какой-то лестницы, он — внизу. И ласково улыбался.

Древняя старушка узнала во сне своих бабушку и дедушку, которые «внезапно возникли перед глазами» и очень ей обрадовались.

Другой распространенный сюжет: пациенты или собирались в путешествие — паковали вещи, покупали билеты - или уже отправвились. Таких – 59 процентов. Некоторые находили себя сидящим в самолете или в поезде. Рядом с собой видели еще живых и уже скончавшихся родственников, друзей и просто знакомых, с которыми было так хорошо, что не хотелось расставаться.

Исключительно живых близких видели в предсмертных снах видели 29 процентов пациентов хосписа Буффало. А 28 процентов смотрели некие повторяющиеся сюжеты из своих прошлых жизней, оставлявшие удовольствие.

Умирающих опрашивали каждый день. Они охотно делились “пережитым” - стоило лишь поинтересоваться. У некоторых сновидения чередовались: то умершие, родственники являлись, то живые, то “дальняя дорога” виделась.

Что и кто чаще снится.

Исключением стали умирающие дети: чаще всего им снились их ушедшие из жизни домашние животные. Собаки и кошки, конечно же, имена которых легко вспоминали маленькие пациенты. Снились и люди. Но дети их не узнавали.

Череда странных снов начиналась за 11-10 недель до смерти, за 3 недели их частота стремительно увеличивалась, а сами видения становились ярче.

Какова природа феномена? Доктор Карр честно признается, что не знает. Может быть, он свидетельствует о существовании загробного мира и души. А может быть, это мозг так чудит.

Доктор уверен лишь в одном: череда “последних” сновидений облегчает людям переход в мир иной. Готовит их - успокаивает, уменьшает страх перед смертью. Но, похоже, что начавшиеся странности служат и ее предвестниками.

Частота схожих по сюжету сновидений возрастает по мере приближения смерти.

Кстати, ученые и раньше догадывались о том, что загробный мир и царство Морфея каким-то мистическим образом соприкасаются друг с другом. Пытались разобраться. И кое в чем разобрались. Подробнее об этом Тоннель на тот свет открывается во сне

Есть и вполне здравые гипотезы, объясняющие то Зачем перед смертью вся жизнь проносится перед глазами

Не исключено, что у "последних сновидений" мистическая основа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Физики объяснили существование того света с позиций квантовой механики

Профессор Стюарт Хамерофф (Dr Stuart Hameroff) из отделения анестезиологии и психологии Университета Аризоны (Department of Anesthesiology and Psychology at the University of Arizona) и по совместительству директор Центра изучения сознания при том же университете (Director of the Centre of Consciousness Studies) уверяет, что сознание человека не исчезает без следа после его смерти, а буквально всасываются в ткань Вселенной. И якобы механизм для реализации этого процесса встроен у нас в нервную систему.

Читать дальше