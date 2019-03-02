Школьника, который спас в самолете жизнь пассажира, наградят

Героический поступок совершил столичный десятиклассник Богдан Рудик. Неделю назад он возвращался домой из Сочи и во время перелёта спас жизнь другому пассажиру. Мужчина потерял сознание. У него из носа потекла кровь. Пока стюардессы искали медиков, парень вскочил с кресла и начал оказывать пассажиру первую медицинскую помощь. Так, как его учили в школе - в профильном классе с углубленным изучением медицины. Он сообразил, что нужно очистить ротовую полость и гортань от кровяных масс и сделать искусственное дыхание.

Самолёт тем временем отправили на экстренное приземление, где его уже встречали воронежские врачи.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ о награждении ученика 10 класса московской школы №1573 Богдана Рудика Благодарностью Министра.

Богдан (на переднем плане в белой куртке) вместе с еще двумя пассажирами и медиками выносит больного.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского аэропорта.

В министерстве с радостью констатировали, что герой, действительно, проходит обучение в специальном медицинском классе и совершить этот поступок ему помогли полученные навыки. Церемония вручения пройдёт на следующей неделе.

Удивительно, но уже на следующий день пострадавший мужчина после инфаркта вернулся в аэропорт, чтобы лететь к 10-летнему сыну.

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