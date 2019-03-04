2019-03-04T14:26:23+03:00
Общество

Спасение утопающих - за счет самих утопающих: В Мособлдуме разрабатывают необычный закон

Согласно проекту, люди, пренебрегающие правилами безопасности, будут платить МЧС за собственную жизнь
Игорь ПАВЛОВ
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Речь идет только о тех людях, которые осознанно нарушают правилаРечь идет только о тех людях, которые осознанно нарушают правилаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Если Госдума одобрит инициативу подмосковных парламентариев, то выглядеть это будет примерно так. Вы идете по лесу в сторону дома и решаете срезать через озеро. На дворе еще март и лед должен быть толстым. Однако тот не выдерживает и вы оказываетесь в ледяной воде. Выбраться самостоятельно не получается. Вы зовете на помощь. Через несколько минут на место происшествия приезжают спасатели, вытаскивают вас на берег и вместе с кружкой горячего чая вручают штрафную квитанцию. Мол, мы сюда ехали, тратили топливо, спасали... А платить кто будет? Пушкин?

- Речь идет только о тех людях, которые осознанно нарушают правила, - пояснил «КП» заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов . - В первую очередь, это рыбаки. Каждый год их предупреждают об опасности, просят не выходить на лед. Но у них же азарт. Рыба весной начинает лучше клевать. И в результате спасателям приходится их отлавливать. Летом тоже полно нарушителей. Они приходят на водоемы, которые не приспособлены к купанию. Плюют на запрещающие знаки. И тонут. Хорошо, если сотрудники МЧС успевают хоть кого-то спасти.

Черкасов подчеркивает, что если человеку требуется помощь не по его вине, то ни о какой компенсации не может быть речи.

- Нас поддержали многие регионы, - добавил депутат. - Особенно там, где развито рыболовство. Например, на Сахалине. Но есть еще много нюансов. Перед тем, как отправить законопроект в Госдуму, предстоит понять, как и кто будет определять вину потерпевшего. Каким образом будут взыскивать деньги - через суд или с помощью квитанций. Ну и так далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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