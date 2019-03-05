Все «На лыжи!»

Состязания вот уже в четвертый раз прошли в «снежных» регионах России.

Цель проекта, который реализуется с 2016 года, - возрождение былой славы лыжного спорта, возвращение всех неравнодушных на лыжню, к солнечному свету, снегу, легкому морозцу, а в конечном итоге - к поднятию престижа этих соревнований и повышению уровня подготовки начинающих спортсменов.

В этом году, как и в предыдущие, тысячи участников проекта вышли на трассы сразу в нескольких регионах России - от Иркутской области до Республики Коми. Соревнования и массовые старты проводились в течение января - февраля. Проект «На лыжи!» реализуется по нескольким направлениям: организация массовых спортивных зимних праздников, поддержка юношеского лыжного спорта, проведение первенства «На лыжи!» среди ребят в возрасте от 13 до 16 лет, повышение квалификации детских тренеров, обновление лыжной инфраструктуры.

В этом году En+ Group провела сразу несколько праздников: в Дивногорске (Красноярский край), Черемхово (Иркутская область), Сорске (Республика Хакасия). Их участниками стали более 900 человек. Среди них - и юные любители лыжного спорта.

«Это здорово, что в 2019 году такой праздник впервые прошел в Сорске, - говорит 12-летняя Валерия Ежова, абсолютная чемпионка Хакасии по лыжным гонкам 2018 года, воспитанница клуба «Икар». - Занятия лыжным спортом помогают закалиться, укрепить иммунитет».

Более 1000 ребят приняли за эти годы участие в первенстве в рамках проекта. Один из них уже стал членом основной сборной России по лыжным гонкам, еще одну спортсменку зачислили в резерв.

Помимо этого, организаторы передают призерам и победителям первенства беговые лыжи, ботинки, палки, другую экипировку и инвентарь, что является существенным подспорьем и стимулом для начинающих спортсменов.

В этом году также впервые в рамках проекта состоялась традиционная зимняя спартакиада «Иркутскэнерго». Она была приурочена к 65-летию компании. На старт вышли 200 человек в составе 13 команд.

Еще одна новинка сезона - «Лыжные выходные» для всех желающих, которые проводились в первые три недели февраля в парк-отеле «Звездный» в Ангарске (Иркутская область). Мороз не помешал выйти на трассы и заняться спортом для своего удовольствия 1150 иркутянам и ангарчанам. Они также могли получить консультации опытных тренеров.

Нынешней зимой мероприятия проекта «На лыжи!» прошли еще в 10 городах Восточной Сибири, Урала, Кузбасса и Республики Коми, включая Братск, Шелехов, Красноярск, Новокузнецк, Североуральск и Ухту. Всего в 2016 - 2019 годах участниками спортивно-массовых мероприятий проекта стали около 50 000 человек.

Стоит отметить, что в рамках проекта за годы его существования около 400 тренеров прошли курсы очных семинаров повышения квалификации, для них разработали и внедрили онлайн-платформу для дистанционного обучения.

Ежегодно En+ Group направляет на реализацию социальных программ около 800 млн рублей. Львиная доля инвестиций идет на поддержку и развитие спорта.

- Для нас поддержка лыжных видов спорта - один из механизмов повышения качества жизни в наших регионах через поддержку и развитие активного зимнего отдыха горожан, - говорит генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group) Михаил Хардиков. - Мы не только поддерживаем региональные сборные и организуем лыжные праздники, но и вкладываем средства в спортивную инфраструктуру.

Отметим, что в конце прошлого года компания модернизировала лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» (Иркутская область), направив на эти цели около 26,5 млн рублей. Сегодня он является излюбленным местом зимнего отдыха для многих жителей региона.