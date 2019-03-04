150 миллионов рублей: такой долг по алиментам погасил московский предприниматель, чтобы улететь отдыхать за границу

Имя злостного должника по алиментам, который вдруг раскошелился аж на 150 миллионов рублей, московские судебные приставы держат в строжайшем секрете. Поговаривают, что столичный предприниматель уже пригрозил им судами, если в прессу просочится информация о его персональных данных.

Но показатели он им повысил. За год во всей Москве алиментов взыскали чуть больше миллиарда рублей и транш от неназванного предпринимателя - самый крупный. Круглая сумма накопилась за два с половиной года. Все это время должник ни рубля не перечислял троим своим детям.

Думаете в папаше вдруг взыграла совесть и он сам решил рассчитаться с детьми? Вовсе нет! Отчаявшись уговорить мужчину добровольно переводить деньги, приставы наложили запрет на выезд из Российской Федерации. И сработало. Коммерсанту так захотелось в отпуск за границу, что он разом погасил весь долг.

Куда дети их мама потратят сумму с шестью нулями, история умалчивает. Среднестатистический папа-алиментщик, который в столице платит детям 10 тысяч рублей в месяц такую сумму мог накопить за 12 тысяч лет (!) лет. По закону существует только минимальная сумма платежа по алиментам, максимальная планка зависит от доходов родителя.

- В данном случае согласно требованиям исполнительного документа сумма платежа была установлена в размере ½ части заработка, или иного дохода ежемесячно , - сообщили "КП" в пресс-службе УФССП РФ по Москве.

Не трудно подсчитать, что в этом случае ежемесячный платеж составляет примерно пять миллионов рублей.

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