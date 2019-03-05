Девушка каждое утро просыпается в день Сурка в 2017 году

Через год Кейтлин Литл из Северной Каролины должна закончить школу и пойти в колледж, но пока родители не хотят думать о том, как их дочь будет жить вдали от дома. Ведь даже рядом с ними, она ежедневно вынуждена знакомиться с ними заново. Каждое утро ее будит отец и рассказывает, что ее зовут Кейт, где она живет, кем она ему приходится и какие предметы будет проходить сегодня в школе. И как признается отец Крис Литл, это ежедневно разбивает ему сердце.

А ведь еще 1,5 года назад его дочь была обычной старшеклассницей. Жизнь Кейтлин перевернулась в середине октября 2017 года после школьного кросса. Во время бега ее случайно ударил в висок одноклассник, травма оказалась такой сильной, что в больнице школьнице диагностировали «сотрясение мозга». Врачи рассчитывали, что за три недели состояние Кейтлин нормализуется, однако, она вдруг стала забывать все, что происходило накануне. Последние воспоминания, которые всплывают в памяти – это октябрь 2017 года и то, что сегодня нужно взять форму, чтобы бежать кросс. Такой вот День Сурка.

При более серьезном обследовании медики поставили диагноз: антероградная амнезия. Она возникает из-за того, что мозг в силу травмы становится неспособным перемещать информацию из кратковременной памяти в долговременную. Какой бы опыт она не пережила – хорошая ли оценка, влюбленность, покупка нового платья или обида на подругу, на следующее утро она ничего не помнит. Да –да, как в фильмах «Помни» и «50 первых поцелуев».

Сама Кейтлин рассказывает, что каждое утро она ощущает себя проснувшейся после очень длительного и глубокого сна в чужом доме. И только папа, который рассказывает ей, что это ее комната и их собака рядом, заставляют ее верить, что все это правда. Кроме того, Кейт ведет дневник, в котором описывает все события дня и на следующий день их перечитывает.

Плюс, весь дом Литлов увешан липкими стикерами, которые должны объяснить дочке владельцев, где и что находится, иначе поиск соли или стирального порошка может затянуться надолго. Такие же стикеры родители клеют на одежду дочери, чтобы она могла одеться со вкусом. Дело в том, что в моде и стиле Кейт тоже ничего не понимает, просто потому что не помнит, что именно такие кроссовки сейчас самые стильные. Поэтому родители составляют комплекты заранее, чтобы утром не тратить время перед школой. Плюс, папа и мама все забывающего подростка ежедневно пишут план дочери на день: что съесть, куда пойти, как добраться обратно на автобусе, на случай если у девушки сядет телефон.

Несмотря на травму, Кейтлин продолжает учиться. Она занимается с учительницей по имени Трейси, с которой ей каждый день приходится заново знакомиться. Конечно же, знания, полученные девушкой за день, ночью улетучиваются. Однако, как бы то ни было, ей разрешают посещать школу, проходить такую же программу и сдавать те же тесты, что и другим ребятам — правда, с поправкой, что Литл приходится постоянно заглядывать в учебник.

К сожалению, за все 16 месяцев состояние Кейтлин не улучшилось. Однако амнезия не прогрессирует. И реальная героиня фильма «Помни» надеется, что все-таки сможет поступить в колледж.