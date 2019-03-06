Как выбрать качественное вино к празднику: рекомендации Роскачества

Традиционно 8 марта прекрасных дам поздравляют шампанским и вином. Но умеем ли мы правильно выбрать качественное вино? Эксперты рассказали, как правильно читать винную этикетку. Ведь этикетка – это «паспорт» вина, который всегда предъявлен покупателю. Год, место рождения, «имя и фамилия», а также множество других полезных подробностей доступны в любой момент.

1. Вам вино или винный напиток?

Наряду с виноградными винами на российском рынке представлены, так называемые, «винные напитки». Их производство законно, но требования к качеству гораздо ниже, чем для вина. В винном напитке может быть до 50% виноматериалов различного происхождения (в том числе, не виноградных), а остальное – вода, ароматизаторы, сахар и другие добавки.

Если хотите настоящее вино – ищите надпись «вино столовое», «вино ЗГУ (Защищенного географического указания)» или «вино ЗНМП (Защищенного наименования места происхождения)». Если на лицевой стороне этикетки слово «вино» не написано, переверните бутылку – там, скорее всего вы увидите надпись «винный напиток».

Что означают эти надписи?

* Столовые вина – допускается использование импортных виноматериалов и российского вина из любого региона, без ограничений.

* Вина Защищенного географического указания – не менее 85% винограда конкретного региона (Крыма или Кубани, например), 15% винограда из других регионов

* Вина Защищенного наименования места происхождения – 100% винограда из указанного региона, более высокие требования к качеству.

Термин ЗГУ и ЗНМП сопровождается информацией о конкретном регионе производства вина. Например, «Вино защищенного географического указания Кубань». «Вино защищенного наименования места происхождения Кубань. Новороссийск».

2. Жемчужное, ликерное или столовое?

Помимо вин столовых, вин ЗГУ и вин ЗНМП есть еще вина игристые и жемчужные, а также вина ликерные и ликерные специальные. Также к категории винодельческой продукции относятся коньяки и бренди.

* Вина игристые и жемчужные производятся по методу вторичного брожения в емкости-акратофоре (метод Шарма) или в бутылке (классический метод).

* При производстве ликерных вин используется виноградных спирт для остановки брожения. В России при производстве вин такого типа допускается использование зернового спирта (так производятся известные крымские вина), эта категория имеет собственное название: «вина ликерные специальные».

На этикетке должен также указываться тип вина по цвету: красное, розовое, белое.

3. Сладкое, полусладкое, сухое...

Считается, что хорошим, качественным может быть только сухое вино. И доля истины в этом есть. Но есть нюансы.

При производстве полусладких и полусухих столовых вин допускается добавление концентрированного виноградного сока (сусла). Путем выпаривания или вакуумной обработки получают очень сладкий сок, который может добавляться в изначально сухой виноматериал.

Считается, что хорошим, качественным может быть только сухое вино.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом для «авторских» вин, то есть вин защищенного географического названия и вин защищенного наименования места происхождения, добавление вакуум-сусла и других видов подсластителей запрещено законом. Такие вина могут быть только «природно-полусладкими» или полусухими. То есть, виноград для полусладкого вина собирают позже остальных сортов, когда в ягодах «настаивается» очень высокий уровень сахаров. Брожение в определенный момент останавливают холодом, а вино фильтруют. Крепость таких вин, как правило, невысокая 10,5-12,5%.

Так или иначе на этикетке обязательно должно быть отражено количество сахара:

*сухие вина (не более 4 г/дм3 сахара),

* полусухие (от 4 до 18 г/дм3 сахара),

* полусладкие (от 18 до 45 г/дм3),

* сладкие (более 45 г/дм3).

4. Год урожая и сорт винограда: недорогие пейте быстрее

На большинстве вин указывается год урожая винограда. Информация об этом, как правило, размещается на лицевой части этикетки, реже на обороте. Информация о годе урожая важна при покупке недорогих вин. Они не предназначены для длительной выдержки и лучше всего пьются в течение полутора лет, следующих за годом урожая. Если информации о годе нет, возможно вино сделано из виноматериалов разных лет. В этом случае можно ориентироваться на дату розлива (эта информация также обязательна к размещению).

Более дорогие вина, особенно российские красные, могут улучшаться в процессе выдержки в бутылке. Для них почтенный возраст – это, скорее, преимущество. Знатоки российских вин, например, высоко оценивают красные вина 2012 и 2014 годов урожая.

Если вино сделано не менее чем из 85% винограда одного сорта, он может быть указан на этикетке. Также производители могут указывать несколько сортов винограда, участвовавших в купаже.

Для вин из нескольких сортов могут выбираться и фантазийные названия или наименования по местности происхождения. В этом случае российские винодельни часто указывают сортовой состав на контрэтикетке. Наиболее педантичные виноделы даже пишут точную пропорцию сортов в процентах.

5. Какая должна быть выдержка

«Выдержанными», согласно российскому законодательству могут именоваться только вина, выдержанные до розлива не менее 12 месяцев (выдержка может осуществляться, как в дубовых бочках, так и емкостях).

«Коллекционными» называются вина, дополнительно выдержанные после окончания обязательного срока выдержки перед розливом не менее трех лет в стеклянных бутылках.

Для игристых вин принята другая классификация по выдержке. «Выдержанные» игристые – не менее 6 месяцев после завершения брожения в емкости для вин методом «Шарма» и не менее 9 месяцев для «классического» игристого. «Коллекционные» игристые – не менее двух лет для вин, выдержанных в бутылках.

6. Если на этикетке «виноматериал», то это порошковое вино?

Иногда на этикетке вина можно встретить не сорт винограда, а слово «виноматериал». И почему-то мы сразу думаем, что это порошок. Но на самом деле ничего подобного.

Специфическое слово «виноматериал» означает «вино, не разлитое в потребительскую тару для продажи населению». С точки зрения отраслевой терминологии, самое дорогое французское вино, хранящееся в бочке, – это тоже виноматериал. То есть виноматериал – это виноградное вино на любой технологической стадии: в емкости после брожения, при фильтрации, на выдержке в красивой дубовой бочке. И виноматериалом виноградное вино называется ровно до тех пор, пока его не налили в бутылку и не укупорили пробкой.

Если вино сделано не менее чем из 85% винограда одного сорта, он может быть указан на этикетке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Зачем там диоксид серы и сульфит?

Сульфит (SO2) или диоксид серы (пищевая добавка Е220) регламентирована ГОСТ. Сульфитирование позволяет защитить вино в бутылке во время хранения и транспортировки. Эти вещества используют для подавления микроорганизмов, которые остаются в вине после брожения, чтобы сохранить вино от порчи. Помимо виноделия, сульфиты используют в других отраслях пищевой промышленности. Например, в сухофруктах содержание SO2 превышает предельные значения, допустимые для виноделия в десятки раз.

Виноделы пользуются диоксидом серы для обеспечения гигиены на винодельнях чуть ли не с библейских времен. Серой окуривали глиняные амфоры еще в Древней Греции, в Урарту (на территории современной Армении) – об этом свидетельствуют археологические находки, датированные II–III тысячелетием до нашей эры.

Сера в бутилированном вине находится в двух состояниях – свободном и связанном. Свободная сера скапливается в пространстве между вином и пробкой и защищает продукт от порчи. Она улетучивается в течение пары минут после открытия бутылки. Связанная сера растворена в вине. Обычно это минимальные количества, строго регламентированные законодательством.

Кстати, нормы по содержанию SO2 в России существенно жестче европейских, и в среднестатистическом французском вине диоксида серы несколько больше, чем в среднестатистическом российском.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: Крепленые вина — лучшие российские марки

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России в рамках проекта «Винный гид России» исследовали ликерные вина. В них также используются спирты невиноградного, то есть зернового происхождения. В России винограда всегда было меньше, чем зерна, поэтому традиционно использовался именно зерновой спирт, что сделало Россию одним из лидеров по производству ликерных вин. Недаром вина этой категории оказались самыми качественными из всех исследованных.

31 закупленное вино соответствует минимальным требованиям дегустационной оценки (то есть ГОСТу), а 29 наименований – повышенным требованиям Роскачества. Лидерами в данной категории стали два крымских предприятия – «Массандра» (20 вин) и «Солнечная долина» (6 вин). Также в гид вошли по одному вину крымского «Коктебеля» и кубанских «Фанагории» и «Кубань-Вино». Все исследованные вина расположились в ценовом диапазоне от 339 до 660 рублей.

1. Победитель - «Токай Южнобережный» от «Массандры» (87,71 балла). Вино произведено из редких в России токайских сортов винограда «фурминт» и «гарс левелю». Цена - 660 рублей за бутылку.

2. «Мускат белый Южнобережный» тоже от «Массандры» (87,43 балла). Цена - 440 рублей за бутылку.

3. «Мускатное фестивальное» от крымской «Солнечной Долины». Цена - 370 рублей. Это вино произведено сразу из целого набора мускатных сортов винограда – белого, александрийского, гамбургского, розового, оттонели.

ВОПРОС РЕБРОМ

А легально в вине использовать зерновой спирт?

В 2007 году Резолюция V Генеральной ассамблеи Всемирной организацией винограда и вина (OIV) постановила, что страны, в которых устоялась такая технология, имеют право производить вина, крепленые зерновым спиртом и использовать для них термин «вино». Тем более, что даже профессиональные дегустаторы не всегда могут отличить виноградный от зернового спирта, которыми крепят вина. И это никак не влияет на качество вина.

- Я не вижу большой проблемы в использовании зернового спирта в производстве вин, если в бокале эти образцы демонстрируют высокое качество, - говорит председатель дегустационной комиссии Роскачества по созданию «Винного гида России» Артур Саркисян. – В этой категории я знаю российские вина, которые заслуживают очень высокой оценки. Другой вопрос – это использование географических наименований европейских стран. Такие названия, как «Массандра» сами по себе являются брендом и не нуждаются в дополнительных пояснениях. Давайте оставим «портвейны» и «мадеры» португальцам и испанцам и будем развивать собственный географические интеллектуальные бренды – Коктебель, Ливадия или Солнечная долина – ничуть не хуже.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2016 года в Российской Федерации ежегодно собирают более полумиллиона тонн винограда. Далеко не все эти объемы идут на производство вина. Но по оценкам Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) из российского винограда в стране может производиться 150 млн. бутылок вина объемом 0,75 литра. Консервативная оценка экспертов Роскачества – порядка 120 млн. бутылок.