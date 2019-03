21-летняя Кайли Дженнер побила рекорд Цукерберга, став самым молодым миллиардером в истории

Журнал Forbes назвал 21-летнюю Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории: состояние модели и звезды Инстаграма достигло 1 млрд. долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.

Кайли Дженнер – младшая сестра Ким Кардашьян, дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер.

Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics. Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Кайли с детства снималась в семейной реалити-шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up with the Kardashians»), а затем стала звездой Инстаграма, в котором у нее 129 миллионов подписчиков. Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов! В рейтинге людей с самым большим количеством фолловеров она занимает седьмую строчку, и, надо ли говорить, что это самая благодатная почва для продвижения собственного бренда.

У Кайли 129 миллионов подписчиков в одном только Инстаграме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я заглянула в несколько магазинов, выложила снимки в социальные сети – я сделала то, что обычно делаю, и это сработало, – говорит Дженнер.

В ноябре Forbes поместил Кайли на обложку, когда она возглавила список самых богатых молодых знаменитостей по итогам 2018 года. Тогда издание оценивало ее состояние в 900 миллионов долларов. Но после того, как Кайли подписала договор с американской торговой сетью Ulta, ее косметику стали раскупать, как горячие пирожки. Всего за шесть недель после старта продаж она наторговала тенями и губными помадами на 54 миллиона долларов.

Кайли – поистине девушка феноменальных талантов. Помимо того, что всего за три года ей удалось заработать миллиард долларов, ей еще и удалось полностью изменить свою внешность. Сама Кайли уверяет, что она никогда не делала пластических операций: «Правильный макияж способен творить чудеса», - говорит модель. А вы ей верите?

Кайли Дженнер несколько лет назад (слева) и сейчас (справа). Узнаете будущую королеву Инстаграма?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, Кайли - еще и молодая мать: в феврале 2018 года она родила дочку от 25-летнего бойфренда, рэпера Трэвиса Скотта. Ее фотография с новорожденной дочкой Сторми, опубликованная год назад в Инстаграме, почти на год стала изображением, получившим самое большое количество лайков (18,7 млн) за всю историю соцсети. Рекорд был побит только 6 февраля 2019 года.

Год назад Кайли родила дочку от рэпера Трэвиса Скотта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

