Обнаружено существо, у которого анус появляется тогда, когда оно собирается «сходить в туалет»

Впечатляющей скромно назвал свою сенсационную находку Сидни Тамм (Sidney Tamm) из Морской биологической лаборатории в Вудс-Хоуле ( Marine Biological Laboratory in Woods Hole, Massachusetts). Поклялся при этом, что и сам никогда не видел ничего подобного и не встречал каких-либо упоминаний о других существах со столь затейливыми анусами.

Анальными отверстиями, которые появляется по мере возникновения сиюминутной необходимости в них, природа наградила гребневиков (comb jellies) — хищных существ, похожих на медуз и хорошо известных науке. Непознаной, как теперь выяснилось, была их манера «ходить в туалет». В ней-то наконец-то и разобрался Сидни Тамм, проследив за метаморфозами желудочно-кишечного тракта гребневиков вида Mnemiopsis leidyi. О чем сообщил в журнале Invertebrate Biology в увлекательной статье под названием Defecation by the ctenophore Mnemiopsis leidyi occurs with an ultradian rhythm through a single transient anal pore. Коротко ее пересказал журнал NewScientist.

Схема гребневика: долгое время биологи считали, что у существа рот и анус функционируют совместно.

Анус — изобретение древнее, появилось более 500 миллионов лет назад. Пришло на смену примитивной конструкции. На заре эволюции существа питались и избавлялись от переваренного через одно отверстие. Но эти времена, к счастью, прошли. Правда, не для всех. Отхожие места некоторых существ эволюция не тронула. Медузы, полипы, актинии и плоские черви до сих пор испражняются через рот. Биологи полагали, что и гребневики — существа очень древние - столь же примитивны. А выяснилось: не столь же. Хотя полное понимание пришло не сразу.

В 2016 году гребневики впервые показали ученым свои анусы. Их продемонстрировал Уильям Браун (William Browne) из Университета Майами ( University of Miami in Florida) на специализированной биологической конференции (Ctenopolooza meeting in St. Augustine, Florida). Биологу впервые удалось запечатлеть на видео то, что эти существа какают на самом деле не через рот.

«Сфинктероподобными дырками» назвал Браун отверстия, которые обнаружил в их задних частях. Из этих небольших отверстий и выходили переваренные остатки пищи.

Стало быть, у гребневиков, помимо ртов, имеются и отдельные анусы, - сделали вывод ученые. И признали, что заблуждались по поводу того, что у существ одно совмещено с другим. Но верно это оказалось лишь на половину.

А в чем вся правда? А в том, что постоянного ануса у существа все-таки нет. Время от времени, простите уж за каламбур, появляются временные. Их-то и наблюдали биологи на видео Брауна.

Тамм же вник, что называется, глубже. И сумел разглядеть самую суть - то, что по мере накопления отходов, часть кишечника гребневика начинает раздуваться. Раздувается до тех пор, пока не коснется наружного слоя - эпидермиса. Там кишка сливается с ним, быстро образуя анальное отверстие.

Гребневики - хищные существа, уничтожают зоопланктон, которым кормятся рыбы. Пользы от них мало.

Гребневики какают через равные промежутки времени: раз в час. После чего анус исчезает, словно бы его и не было вовсе. До следующего раза.

- Ануса не видно, пока гребневик не начинает какать, - свидетельствует ученый. И полагает, что подобное решение вместе с соответствующей «подвижной» конструкцией представляют собой промежуточную стадию эволюции — от ануса совмещенного со ртом, до самостоятельного.

Природа не сразу находила верное решение. Но и на достигнутом не останавливалась.