Министр здравоохранения Вероника Скворцова поработала врачом в самолете

Через час после взлета на рейсе «Москва - Ташкент» произошло ЧП. У одной из пассажирок, гражданки Узбекистана, начались сильные боли в животе. Командир экипажа по громкой связи спросил, есть ли на борту врач. Оказалось, что есть. Причем, не просто врач, а медик в 5-м поколении, нейрореаниматолог, доктор медицинских наук и - министр здравоохранения России. Вероника Скворцова быстро подошла к пациентке, осмотрела ее и дала необходимые лекарства из личной аптечки, которую всегда возит с собой. Больной стало легче, и не понадобилась внештатная посадка самолета.

Глава Минздрава уже не в первый раз оказывает экстренную медпомощь. В правительстве говорят, что на нее всегда можно рассчитывать как на врача. Пока, правда, не слышно о спасении какого-нибудь министра, которому стало плохо прямо на заседании. А вот историй медпомощи «простым смертным» известно несколько. В 2013 году Вероника Скворцова привела в чувство девушку, которая оказалась в полуобморочном состоянии во время перелета в Хабаровск. А в 2016-м оказала первую помощь именно по своей специальности, неврологической, пассажирке рейса «Москва - Нью-Йорк». Тогда самолету все же пришлось приземлиться в аэропорту Пулково. Скворцова сообщила, что у пациентки были признаки очагового поражения головного мозга.

КСТАТИ

В медицинском сообществе уже не первый год обсуждается проблема оказания медпомощи в общественных местах: в самолетах, на улице, в метро. Оказывается, правовое положение профессиональных медиков в этом случае противоречиво. С одной стороны, есть уголовная статья за неоказание медпомощи больному. С другой - в случае ошибочных действий к медработникам, помогающим вне поликлиники или бригады Скорой, проявляется особо пристальное внимание. Велики шансы получить обвинение в причинении вреда здоровью пострадавшего. А попробуй узнай все о состоянии пациента и противопоказаниях за считанные секунды!

Плюс ко всему на днях появилась информация, что Минздрав предложил ввести наказание за несоответствие оказываемой медпомощи клиническим рекомендациям. Наводя порядок, важно не перегнуть палку и сформулировать правила так, чтобы у медиков вообще не отпала охота лечить, отмечают эксперты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр здравоохранения Ингушетии во время полета спасла жизнь пассажирке

Во вторник, 5 марта, на борту самолета, который совершал рейс по маршруту «Магас – Москва», произошло ЧП. В воздухе одной пассажирке стало плохо. Экстренную помощь ей оказала министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова. Вот как она сама рассказала о случившемся (подробности)