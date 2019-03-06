2019-03-06T15:55:51+03:00
Общество

Министр здравоохранения Ингушетии во время полета спасла жизнь пассажирке

Сама Марем Арапханова считает, что не совершила ничего особенного, а «просто выполняла свой долг» [видео]
Илья ГАМОВ
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Марем Арапханова. Фото: Минздрав ИнгушетииМарем Арапханова. Фото: Минздрав Ингушетии
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Во вторник, 5 марта, на борту самолета, который совершал рейс по маршруту «Магас – Москва», произошло ЧП. В воздухе одной пассажирке стало плохо. Экстренную помощь ей оказала министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова. Вот как она сама рассказала о случившемся.

Министр здравоохранения Ингушетии спасла пассажирку.

- Я направлялась в Москву в командировку. Примерно через полчаса после взлета позади себя вдруг услышала странный шум. Обернувшись, увидела, что сидящей неподалеку пассажирке стало плохо. Я быстренько встала, чтобы помочь ей, и тут же подбежали члены экипажа.

- Марем Якубовна, в каком состоянии была пассажирка?

- Женщина была без сознания, у нее началось кровотечение из носа, и она практически падала из кресла. Ее дыхание было затруднено и начинались судороги. Вместе с членами экипажа мы быстро уложили женщину поудобнее, чтобы начать оказывать ей помощь. Состояние пассажирки уже явно было критическим.

- Вы сразу смогли поставить диагноз?

- Судороги у женщины происходили волнообразно, и потому сложно было сказать, что явилось их причиной. Для того, чтобы стабилизировать ее состояние, мы стали внутривенно вводить необходимые препараты – на это нам понадобился почти час.

- У вас была с собой аптечка?

- Я всегда ношу аптечку, но здесь требовались специфические препараты для внутривенного введения: противосудорожные, спазмолитики. Но, к чести «Аэрофлота», у них аптечка очень хорошо укомплектована. Благодаря внутривенным инъекциям, состояние женщины нормализовалось, пульс и давление пришли в норму, судороги постепенно стали стихать.

- Как дальше проходил полет?

- Пилоты спросили у нас, не нужна ли экстренная посадка в Воронеже? Но состояние женщины стабилизировалось, и такой необходимости не было. Уже после посадки в Москве к трапу самолета прибыла бригада реаниматологов (ее вызвали еще до нашей посадки), и врачи нас поблагодарили за то, что пассажирке была вовремя оказана экстренная помощь.

Выходит, что, волей судьбы оказавшись на борту этого самолета, мы спасли женщине жизнь - ведь ситуация, действительно, была критической. Что касается меня - я просто выполняла свой долг...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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