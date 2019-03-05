2019-03-05T12:11:48+03:00
Спорт

Александр Ширвиндт: Я еще никогда биатлонистку не раздевал

Накануне старта чемпионата мира по биатлону мы поговорили с самым авторитетным болельщиком
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Александр ШирвиндтАлександр ШирвиндтФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

- Александр Анатольевич, 7 марта в шведском Эстерсунде стартует чемпионат мира по биатлону. Мы знаем, что вы болеете за московское «Торпедо» и биатлон. И там, и там дела идут неважно. «Торпедо» давно болтается в низших лигах. В биатлоне сплошные скандалы. Вы будете смотреть чемпионат мира?

- Я вынужден смотреть чемпионат мира. Потому что ничего другого смотреть уже я не буду. Я уже старый. Поэтому я привык к привычкам.

- И будете так же Дмитрию Губерниеву в прямом эфире звонить и радоваться?

- Я звоню Губерниеву, да, это уже такой какой-то ритуал. Я люблю и баскетбол, и футбол. Но как-то уже такая игра вышла, что я вроде не могу спать без биатлона.

- Мы заметили, что вы звоните Губерниеву тогда, когда у наших что-то получается. Либо серебро, либо золото, либо хотя бы бронза – обязательно. Вы как-то приколдовываете?

- Конечно, приколдовываю. Только возможности все меньше и меньше. Колдую вяло, и результат поэтому не очень. Но вот сейчас пытался чего-то колдовать во время чемпионата мира по лыжам, снял даже... там уже бежали даже без винтовок...

- Биатлон – это своеобразный спектакль, в котором есть драматизм, конфликт, тренеры, как режиссеры, ругаются. Наших всех поливают. Это какой жанр – мелодрама, комедия, трагикомедия? Или цирк, или что?

- Я думаю, что это, скорее, водевиль.

- Учитывая то, что Гараничев на последнем этапе Кубка мира опоздал на старт, а до наших все время докапываются по поводу допинга, может быть, вам поехать туда в качестве тренера? Вас же приняли бы.

- Да, наверное. Но так как я сам всю жизнь на допинге, я боюсь, что это будет разрушать атмосферу в команде.

- Что бы вы пожелали нашим тренерам, спортсменам, болельщикам? Особенно болельщикам.

- Это ведь история очень пикантная. Сбрасывают со счетов, что это совершенно сумасшедшие нагрузки, лошадиный труд. Когда рядом бегут огромное количество этих милых тренеров с запасными палками, и говорят «давай, давай!», насчет «давай» - ведь это же есть какие-то физиологические возможности. Это 40-50 километров пилить по бездорожью, по страшной слякоти. Это что-то такое совершенно закадровое. И это остается за кадром. А в кадре остается только «давай, давай!». И, конечно, то, что зрелища совершенно перестали быть предметом уважения и необыкновенной симпатии к этим труженикам, это ужасно. А «давай, давай!» - это же дилетантский способ существования. «Давай, давай!» - это все-таки, скорее, как орут речевки так называемые на стадионах, «Торпедо», мы с тобой! «Торпедо», мы с тобой!». И потом буквально полтора тайма огромная трибуна кричала противникам «Шинник», на …! «Шинник», на …!». Это же нужно иметь какую возможность – полтора часа орать «Шинник, на …!», не закрывая рта. Это все очень сложно. Взаимоотношения зритель и клоун, я очень это хорошо понимаю, потому что, если спорт не является предметом искусства, вожделения и страсти, это даже становится сразу какой-то валютной принадлежностью трюма в яхте.

- И еще можно анекдоты от Ширвиндта?

- Анекдоты все какие-то вяло-лирические. Анекдоты смысловые ушли в каких-то годах прошлого столетия. Я все чаще вспоминаю анекдоты советских времен. Они опять выплыли. Когда проблемы, проблемы, проблемы. Я вспоминаю анекдот.

Жара, жуть, идет мужик. Вдруг видит в подвальчике написано «Парикмахерская». Он зашел, там мухи, духота, одно кресло, какие-то несвежие простыни, помазок стоит в мыле, зеркало с разводами. Он садится, выходит какой-то в заляпанном халате старый еврей. Он говорит: «Что вам?» - «Побриться». Он берет бритву, начинает ее об халат вытирать. И клиент говорит: «Будьте любезны, позовите заведующего». Тот отвечает: «Ну я заведующий». «Скажите, а этот бардак когда-нибудь кончится?» Он говорите: «И вы хотите начать с этой парикмахерской?»

А еще.

- А почему наши проигрывают, а мы все равно смотрим? Это как в «Театр Сатиры» народ ходит?

- Это еще сызмальства – «Хлеба и зрелищ!». Это когда покойный замечательный гений, интеллектуал Михаил Ильич Ромм, когда была полемика в газетах, он выдвинул тезис, что в связи с необыкновенным развитием всей техники и так далее, театр, конечно, погибнет. Потому что телевидение, компьютеров тогда еще не было, это все задушит его. И вот он был аргументирован очень серьезно. Прошло столько времени, давно уже нет Ромма, и никуда театр не делся. Потому что, чем сильнее развиваются эти селфи, условно говоря, тем больше людей тянется к естеству. Всякая синтетика, как бы она ни была хорошо завальцована, все равно проигрывает свежему натуральному продукту. Поэтому театр не может погибнуть. Потому что это живое искусство, не зафиксированное. А когда что-то зафиксировано, сразу становится подозрительным, потому что – субпродукт. Поэтому ходят. То же самое – спорт. Всегда надеешься на чудо. А чудо может быть только сиюсекундное, импровизационное, неожиданное. Вот поэтому все живое всегда вожделяет. А все заштопанное, как бы это ни было шикарно завальцовано, оно подозрительно.

- Однажды смотрели в Москве на Кайсу Мякяряйнен. И на наших девочек – на Ольгу Зайцеву, на других. Женщины в биатлоне - они такие сильные, с винтовками, бегут, фигуры красивые, форма отличная.

- Я еще ни разу в жизни биатлонистку не раздевал. Но так как сейчас бегут всегда по снегу при температуре +10, я смотрю, они уже почти голые бегут. Это такая мистика – голый человек на лыжах, с винтовкой, по лужам. Страшный вид спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
Футбол, матч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Россия изготовила последнюю ракету «Союз» с украинской системой управления
Китай планирует увеличить военный бюджет на 7,5%
Лукашенко: процесс евразийской интеграции поворачивается вспять
Арестованный в Греции российский бизнесмен назвал себя "заложником в интересах Украины"
ВМФ России получит две атомные и одну дизельную подлодки
Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях
Лукашенко назвал равные условия основой союзного проекта с Россией
68-летняя пассажирка скончалась во Внуково
Стало известно, чем занимался солист The Prodigy незадолго до смерти
В России появится единая методика для расчета объемов похищенного газа
Госдума почтила минутой молчания память Жореса Алферова
Третий производитель отозвал препарат на основе фенспирида с рынка РФ
В Японии введут запрет на полеты беспилотников над военными базами США
Премьеру «Шерлока Холмса-3» перенесли на год
Береговая охрана Коста-Рики задержала катер с 1,4 тонны кокаина
Индия не намерена вводить ответные пошлины на товары из США
В Лондоне зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
Минтранс оценил итоги переговоров России и США по авиасообщению
В Белом доме назвали "позорным" расследование Конгресса против Трампа
Составлен рейтинг лучших достопримечательностей мира
Суд Токио удовлетворил просьбу Карлоса Гона об освобождении под залог
На AliExpress стартует продажа китайских автомобилей
Медведев назвал приостановку участия РФ в ДРСМД ответной мерой на действия США
Пропавшая в Калужской области старушка замерзла насмерть, не дождавшись помощи
В США начался суд над россиянкой, которую обвинили в похищении дочерей
Россия зафиксировала 3 млн кибератак с территории США
В России хотят ограничить минимальную цену на пиво
Захарова указала на абсурдность заявления Болтона по доктрине Монро
ЕС введет тотальный контроль по биометрии за всеми въезжающими на их территорию