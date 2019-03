Готовил ли Тухачевский военный переворот в СССР

В годовщину гибели человека с помощью его близких, соратников мы вспомнили о красивой и трагической судьбе 35-летнего первого секретаря ЦК комсомола Александра Косарева. https://www.kp.ru/daily/26947/3998918/ Без претензии на глобальную оценку исторической эпохи и тектонических изменений в стране. Вовсе не в ранге судьи или адвоката.

О молодом человеке. Если хотите, по-христиански. По-человечески.

В основу публикации на 95 процентов легли воспоминания и прямые цитаты жены Косарева Марии Викторовны, секретаря ЦК комсомола Валентины Федоровны Пикиной. И немного эмоций автора.

В центре развернувшейся читательской дискуссии, конечно, оказались фигуры Иосифа Виссарионовича Сталина, Михаила Николаевича Тухачевского в конце 30-х годов. А впереди была страшная война. В ходе ее Иосиф Сталин, безусловно, стал фигурой исторической. Почитаемым мировым лидером.

Разумеется, не ставя точку в обсуждении больной и животрепещущей темы, предлагаем читателям фрагмент из мемуаров шефа политической разведки гитлеровской Германии Вальтера Шелленберга о деле Тухачевского.

А также ряд документов из уникального издания «Сталин 1878 – 1953 главные документы»

Вальтер Шелленберг: Лабиринт*

«В начале 1937 года мне поручили составить для Гейдриха справку об истории отношений между рейхсвером и Красной Армией. Человек, от которого я получил задание, был из Померании. Имя его было Янке, и в течение многих лет он являлся руководящей фигурой в германской секретной службе…

Вальтер Шелленберг

Как ни странно, наиболее серьезная внутренняя поддержка политики сотрудничества между Советской Россией и Германией была проявлена армейскими офицерами генерального штаба.

С 1923 года между Красной и германской армиями осуществлялось сотрудничество в обучении офицеров и обмене технической информацией. В обмен на германские патенты Германии разрешалось налаживать выпуск своего вооружения на территории Советского Союза.

…От одного белогвардейского эмигранта, генерала Скоблина, Гейдрих получил сведения о том, что Тухачевский, маршал Советского Союза, участвовал вместе с германским генеральным штабом в заговоре, имевшем своей целью свержение сталинского режима.

Гейдрих сразу понял огромнейшее значение этого донесения. При умелом его использовании на руководство Красной Армии можно было обрушить такой удар, от которого она не оправилась бы в течение многих лет.

Янке придерживался противоположного мнения. Он предупредил Гейдриха, что Скоблин мог вести двойную игру и что его сообщение могло быть сфабриковано русскими и передано Скоблиным по распоряжению Сталина. Янке полагал, что Сталин преследовал этим двойную цель: он хотел ослабить германский генеральный штаб, вызвав у Гейдриха подозрения против его руководства, и, в то же самое время, он смог бы выступить против советской военной фракции, которую возглавлял Тухачевский. Янке считал, что, учитывая обстановку внутри Советского правительства, Сталин не хотел сам начинать процесс против генералов и предпочитал, чтобы инкриминирующий материал поступил из-за границы…

Сам материал не был полным. В нем не содержалось никакого документального доказательства активного участия руководителей германской армии в заговоре Тухачевского. Гейдрих понимал это и сам и добавил сфабрикованные сведения с целью компрометации германских генералов. Он чувствовал себя вправе это сделать, коль скоро этим самым он мог ослабить растущую мощь Красной Армии…

…Гитлер в конце концов решил выдать Тухачевского…

Это решение поддержать Сталина вместо Тухачевского и генералов определило весь курс германской политики вплоть до 1941 года и справедливо может рассматриваться как одно из самых роковых решений нашего времени. В конечном итоге оно привело Германию к временному альянсу с Советским Союзом и подтолкнуло Гитлера к военным действиям на Западе…»

(Контакт со Сталиным установили через президента Чехословацкой республики Бенеша, он написал письмо лично Сталину. Из Москвы прибыл личный посланник Сталина, предъявивший специальные полномочия от имени Ежова).

«Сталин запрашивал, в какую сумму мы оцениваем собранный материал. Ни Гитлер, ни Гейдрих и не помышляли о том, что будет затронута финансовая сторона дела. Однако, не подав виду, Гейдрих запросил три миллиона рублей золотом, которые эмиссар Сталина выплатил сразу после самого беглого просмотра документов.

…Тухачевский вместе с другими участниками заговора был арестован вечером 4 июня 1937 года. После безуспешной попытки покончить жизнь самоубийством, он предстал перед судом в 10 часов утра 11 июня…Все обвиняемые признали вину…По приказанию Сталина командой, наряженной для расстрела, командовал Блюхер (который сам пал жертвой одной из более поздних чисток)…

Большую часть суммы в три миллиона рублей, выплаченных нам русскими, пришлось уничтожить лично мне самому, так как вся эта сумма состояла из купюр высокого достоинства, номера которых, очевидно, были переписаны ГПУ. Всякий раз, когда какой-либо из наших агентов пытался использовать их на территории Советского Союза, его арестовывали в удивительно короткое время».

* THE LABYRINTH, Memoirs of Walter Schellenberg, Introduction by Alan Bullock

Harper & Brothers Publishers, New York, 1956, перевод с английского В. Седых

Шелленберг В. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика. Пер. с англ. – М.: СП «Дом Бируни», 1991. – 400 с.