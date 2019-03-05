"Пятерочка" экипирует наши кухни!

В предыдущую акцию собирали всей семьей для ребенка "Стирателей" - коллекцию ластиков, любимых героев фильмов MARVEL.

Теперь популярный ритейлер решил осчастливить женщин. Хотя не только: также и и тех мужчин, кто любит готовить. Несомненно одно: с ножами серьезной немецкой фирмы Berndes любой человек на кухне почувствует себя настоящим поваром (качество ножей проверено временем, бренд существует на рынке вот уже скоро 100 лет).

В комплекте четыре разных по размеру и назначению ножа: универсальный, поварской, маленький и большой ножи сантоку (с помощью такого лезвия удобно резать, рубить и крошить как мясо, так и овощи), а также специальные кухонные ножницы. Стоят предметы тоже по-разному. За отдельные деньги идут стильные аксессуары - бамбуковые подставка для ножей и разделочная доска.

А почти бесплатно этот набор можно приобрести, просто-напросто регулярно совершая покупки в магазинах сети. Каждым 200-м потраченным на продукты рублям соответствует 1 электронная наклейка. Да-да! Никто не ошибся и не ослышался! Теперь больше не нужно шарить у себя по карманам, авоськам и портмоне в поисках мелких и вечно теряющихся клеящихся бумажных кружочков или прямоугольничков, чтобы предъявить их на кассе в обмен на вожделенный товар.

Отныне все стало значительно проще. "Пятерочка" первой среди федеральных продуктовых ритейлеров России применяет виртуальные наклейки. Они автоматически начисляются за покупки на "Выручай-карту". Не теряются, не забываются дома. Их можно передавать друг другу, чтобы, например, вскладчину, общими усилиями купить что-то явно полезное и хорошего качества. Для семей и дружеских коллективов удобство несомненное. С этого момента покупатель может быть уверен, что, если у него есть желание, то он сможет насобирать нужное количество баллов и получить за них понравившийся ему товар по акции. Актуальное количество наклеек отображается и в чеке, и в мобильном приложении. Таким образом, эта информация доступна всем, включая и тех, кто не пользуется гаджетами.

Совершить покупку можно как с максимальной скидкой (до 98%!), так и на промежуточной стадии, доплатив уже непосредственно рублями недостающее количество наклеек.

А кроме комфорта для покупателей, нововведение имеет существенное значение для сохранности окружающей среды: электронная форма сэкономит около 200 тонн бумаги!

- Мы стараемся предложить гостям наших магазинов все самое лучшее на очень привлекательных условиях, - сказала Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети "Пятерочка", во время мастер-класса для прессы, организованного в кулинарной студии Юлии Высоцкой. - И теперь это не только вкусные и свежие продукты и внимательное обслуживание, но и домашняя утварь знаменитых марок. Юлия Высоцкая не даром стала лицом нашей акции "Серьезно о ножах". Как большинство наших покупательниц, Юлия успевает и работать, и заниматься семьей, и находить радость в самых обычных повседневных делах, в заботе о близких. И это тот человек, который сделал доступной для нас высокую кухню. Лично для меня макароны превратились в пасту с базиликом, помидорами-черри и оливковым маслом именно благодаря кулинарным передачам Юлии Высоцкой. А это уже и другой вкус жизни!

Вадим Байков, генеральный директор Компании ТСС Russia, мирового лидера в разработке и проведении программ клиентской лояльности в розничной торговле сказал следующее:

- Для нас это уже второй опыт сотрудничества с торговой сетью "Пятерочка", и это действительно серьезно. Каждый раз мы получаем удовольствие от совместной работы. И, как знать, возможно, таким образом мы постепенно полностью оборудуем кухни покупателей "Пятерочки" необходимой утварью и бытовой техникой. Фактически это возможность дальнейшего развития программы лояльности данной торговой сети, а для нас - безграничная перспектива для деятельности.