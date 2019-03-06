Команда «Комсомольской Правды» вошла в ТОП-3 Северной Футбольной Лиги

Команда «Комсомольская Правда», составленная из журналистов и читателей газеты, в минувшие выходные удачно стартовала в чемпионате Северной Футбольной Лиги - это любительский турнир, который проходит на северо-востоке Москвы. Стартовали с 3 побед и 5 ничьих, но в конце игрового дня чуть притормозили, проиграв несколько матчей.

По итогам первого игрового дня команда «КП» держится в тройке лидеров. Отставание от занимающего первое место «Импульса» - четыре очка, а 2-3 строчку «журналисты» делят с командой под названием «Спортсмены». При этом специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Рогоза с 4 забитыми мячами также лидирует в списке лучших бомбардиров.

Впереди еще два игровых уик-энда, матчи пройдут 9 и 16 марта.

- Мы постараемся сохранить по итогам турнира место в ТОП-3, - говорит Александр Рогоза. - Впрочем, турнирные места - это в данном случае не главное. Главное - удовольствие от игры в футбол.

Специальный корреспондент «Комсомолки» Александр Рогоза с 4 забитыми мячами также лидирует в списке лучших бомбардиров

По словам спецкора, команда «КП» нередко использует практику, когда для матчей на любительских турнирах привлекаются не только журналисты, но и читатели нашей газеты.

- Например, очень хотел сыграть за сборную «КП» сын читателя Дмитрия Мишачева (сам Дмитрий у нас в команде защитник). Леше Мишачеву сейчас еще всего 8 лет. Он занимается футболом, мечтает стать профессиональным футболистам, но по регламенту, конечно, ему нельзя играть во взрослом турнире. Поэтому маленькому Алексею Дмитриевичу доверили почетное право нанести на турнире первый удар. Такая вот связь поколений.

Леше Мишачеву сейчас еще всего 8 лет. Он занимается футболом, мечтает стать профессиональным футболистом

Чемпионат Северной Футбольной Лиги проводится при поддержке Спортивно-Досугового центра «Норд». Сейчас здесь в спортивных секциях под руководством десяти педагогов занимаются около 200 жителей московского района Северный. Основные направления - флорбол (это разновидность хоккея, в него играют в зале, - Авт.), шахматы, йога, общая физподготовка с элементами тяжелой атлетики и др.

- Спорт - это не просто увлечение, хобби или профессия, - говорит директор ГБУ СДЦ «Норд» Ольга Степанова. - Мы верим, что развивая спортивные секции в нашем районе, сможем поднять общий уровень здоровья населения и показать, что для достижения целей необходимо упорство и тренировки, а это уже пригодится далеко не только спортсменам. Мы поддерживаем интерес наших жителей к спорту и находимся в постоянном поиске квалифицированных педагогов, способных расширять возможности для северян и помогать нам продвигать всё новые виды спорта.