2019-03-06T16:32:01+03:00
Умные вещи

В Одноклассниках прошла эксклюзивная премьера короткометражного фильма Резо Гигинеишвили

Короткометражка режиссера Резо Гигинеишвили - совместный проект фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и кинокомпании «НЕБО»
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Фильм "Короткометражка" эксклюзивно доступен в группе «Искусство, наука и спорт» в Одноклассниках.Фильм "Короткометражка" эксклюзивно доступен в группе «Искусство, наука и спорт» в Одноклассниках.
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В социальной сети Одноклассники 6 марта состоялась эксклюзивная премьера короткометражного фильма «Без комментариев» режиссера Резо Гигинеишвили, совместного проекта фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и кинокомпании «НЕБО». Миллионы пользователей ОК могут первыми увидеть картину, исследующую отношения родителей и детей, а также проблемы незрячих людей.

В центре сюжета — постоянно занятой и увлеченный карьерой футбольного комментатора сын (Игорь Верник) и его мать (Инна Чурикова). Их общение сводится к редким разговорам по телефону и его спортивным комментариям матчей, которые мама слушает в телеэфире. Они не всегда понятны, поскольку адресованы зрячим людям.

Фильм эксклюзивно доступен в группе «Искусство, наука и спорт» в ОК. Смотреть его можно на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях ОК на iOS и Android и на большом экране в приложении «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

«Без комментариев» – это девять минут большого кино, снятого в жанре социальной рекламы. Перед создателями фильма стояла сложная задача – рассказать о жизни людей с нарушениями зрения с достоинством и уважением, не вызывая жалости. Лейтмотивом фильма стала тема тифлокомментирования – лаконичного словесного описания пространства, предметов и действий для людей с нарушением зрения.

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» развивает направление «Тифлокомментирование в театрах России» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Мария Мельниченко, программный директор Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

— Программа поддерживает развитие тифлокомментирования в России и финансирует создание тифлокомментариев к фильмам, выставкам, массовым мероприятиям и спектаклям, обучает специалистов по тифлокомментированию в институте ВОС «Реакомп» и выдает на благотворительной основе аппаратуру для тифлокомментирования в регионах России.

Премьера фильма «Без комментариев» в Одноклассниках — социальной сети с многомиллионной аудиторией — позволит не только объединить множество людей с разными возможностями здоровья, но и сделать акцент на вечной проблеме поколений и напомнить о необходимости поддержки близких, ведь в ритме мегаполиса мы часто забываем лишний раз позвонить или написать таким важным нам людям.

Марина Краснова, директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live социальной сети Одноклассники:

— Одноклассники — социальная сеть, где близкие люди обмениваются эмоциями, а значит, такой эмоциональный фильм как «Без комментариев» найдет здесь свою аудиторию. К тому же, мы традиционно поддерживаем социально значимые проекты, и рады, что с помощью механик социальной сети можем рассказать о проблемах незрячих людей многомиллионной аудитории ОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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