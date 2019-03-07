«Счастливые глаза – лучшая награда»: В Новокузнецке завершился Международный женский форум

1 и 2 марта в Новокузнецке проходил первый Международный женский форум, в котором приняли участие порядка 2,5 тысяч делегатов из 15 стран и 39 субъектов Российской Федерации. Инициатором проведения форума стала Анна Цивилева, председатель Совета директоров ООО «Колмар Груп», крупной угледобывающей компании Якутии. В Кузбассе же она возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

Высокий потенциал

Название форума говорит само за себя: «Роль женщины в развитии промышленных регионов». И, нужно сказать, эта роль значительна. Так, женщины традиционно работают в сфере образования, культуры, медицины, обслуживания. Но с каждым годом все чаще они занимают руководящие посты, занимаются политикой. Согласно исследованиям, если хотя бы одна женщина входит в органы управления предприятия, это увеличивает эффективность компании на 26%.

- Наш форум – это не борьба за власть, не противостояние мужчинам, а более глубокое изучение человеческого капитала, самого ценного, который ценнее нефти, газа, золота, алмазов. Женщины составляют чуть больше половины населения мира, но их вклад в показатели экономической деятельности, рост благосостояния нашей страны существенно ниже своего потенциала, который бы мог быть использован для роста экономики, - отметила Анна Цивилева.

Для того, чтоб женщины смогли реализовать свой потенциал, нужно совсем немного. Со стороны самой женщины – желание, а со стороны компании – создать такие условия труда, которые позволили бы ей совмещать профессиональный рост с заботами о семье. К слову, в Угледобывающей компании «Колмар» порядка четырех тысяч сотрудников, из них 850 – женщины. 180 представительниц прекрасного пола заняты на тяжелых работах, и ежегодно увеличивается количество женщин, занятых на производстве. Так, с 2015 года количество женщин возросло в три раза, в том числе и в руководящем составе. Сейчас они выбирают профессии маркшрейдера, токаря, геолога, электрослесаря. К слову, компания «Колмар» совместно с Якутским технологическим колледжем организовало обучение женщин по различным специальностям, которые востребованы на предприятии.

- Компания «Колмар» работает в тяжелых климатических условиях, и чтобы привлечь к нам квалифицированные кадры, мы должны предоставлять приезжающим семьям комфортные условия проживания, чтобы женщины тоже могли самореализоваться, работать, дети – ходить в хорошие школы, заниматься спортом. У компании много программ социальной поддержки, и их количество увеличивается, - рассказала о социальной ориентированности компании Анна Цивилева.

В ближайших планах компании – строительство крупнейшей в России обогатительной фабрики, первая очередь которой будет сдана в начале следующего года.

Специализированный терминал по перевалке угля компании «Колмар» строится в два этапа: на первом этапе, в начале 2020 года, мощность терминала составит 12 млн. тонн в год, на втором - к 2023 году - мощности будут увеличены до 24 млн. тонн.

Из Якутии – в Кузбасс

Анне Цивилевой удается совмещать бизнес в Якутии и общественную работу - попечительский совет в Кузбассе.

- Те социальные проблемы, которые есть в Кузбассе, в той же степени существуют и в Якутии, и даже в большей степени. Наше предприятие - градообразующее, на наших плечах – вся социальная нагрузка. И тот опыт, который получен там, полезен и в Кузбассе, - рассказала Анна Цивилева. - В Кузбассе по законодательству я могу заниматься только общественной деятельностью. Здесь живут очень интересные и добрые люди, и чем больше я с ними знакомлюсь, тем больше мне хочется помогать и поддерживать их, дать возможность всему тому потенциалу, который есть здесь, реализовываться.

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец вручила губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву от федеральных органов исполнительной власти сертификат на 82 пианино для детских школ искусств.

Результаты форума

Первые результаты форума уже имеются. Так, было подписано соглашения о сотрудничестве Министерства промышленности и торговли РФ и Фонда развития моногородов о создании в Кузбассе особых условий для предпринимателей-ремесленников.

Еще одно – трехстороннее – соглашение призвано поддержать проект «Лыжи мечты», дать детям с ограниченными возможностями здоровья заниматься спортом, проходить реабилитацию.

Благодаря помощи Ирины Родниной в кузбасских городах появятся дворовые спортивные, детские площадки. А еще в рамках форума заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец вручила губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву от федеральных органов исполнительной власти сертификат на 82 пианино для детских школ искусств.

- Хочу поблагодарить Совет Федерации и лично Валентину Ивановну Матвиенко за то, что поддержала инициативу проведения форума в Кузбассе, как продолжение Второго Евразийского форума. Лично для меня основным результатом и показателем проведения форума являются счастливые и благодарные глаза наших женщин. То, что они расцвели, поверили в то, что жизнь будет интереснее, ярче, лучше – - главная награда, - подвела итог Анна Цивилева.