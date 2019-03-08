Москва продолжает традиции милосердия и благотворительности Романовых

В московском музее-заповеднике "Царицыно" по благословению Патриарха Кирилла и при поддержке правительства Москвы VII прошел Международный научно-общественный форум "Елисаветинское наследие сегодня. Продолжение традиций милосердия и благотворительности".

Мероприятие, на которое съехались представители церковных и общественных организаций, сестричеств, паломнических служб, участники Елисаветинского движения в России и за рубежом, меценаты и историки, организовал Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"Императорский маршрут" соединит места жительства, ссылки и гибели РомановыхФото: Михаил ФРОЛОВ

В центре его внимания, как и всегда, - милосердие, благотворительность и социальное служение церковных, медицинских, общественных организаций на основе добровольческого труда и в рамках соцпрограмм, которые финансируют региональные власти и частные благотворители.

- Ежегодный форум является движущей силой в создании паломнических маршрутов по местам памяти царской семьи. Правительство столицы будет и впредь помогать "Елисаветинскому обществу" в его трудах, - говорится в приветственном послании мэра Москвы Сергея Собянина.

А замглавы Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов отметил, что столичные власти с глубоким уважением относятся к мемориальной и просветительской работе по увековечиванию памяти Дома Романовых.

Среди этого - реализация с 2018 года нацпроекта "Императорский маршрут", который соединяет места жительства, ссылки и гибели Романовых: Москву и Петербург, Царское Село, Вологду, Киров, Тобольск, Пермь, Екатеринбург и Алапаевск. Именно под Алапаевском Великую княгиню Елизавету Федоровну вместе с келейницей Варварой и несколькими членами династии Романовых большевики заживо бросили в шахту...

В ходе двухдневного форума в "Царицыно" гости также посетили выставку "Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых". Она будет открыта здесь до 24 марта 2019 года.

На мероприятие съехались представители церковных и общественных организацийФото: Михаил ФРОЛОВ

- Выставка насчитывает более 1000 экспонатов из 18 музеев и охватывает три века благотворительности, учрежденной в России по указу Екатерины II - по ее решению благотворительным учреждениям был придан государственный характер. Экспозиция расположилась в 11 залах Большого дворца. Однако, они не уместили все экспонаты, и следующая выставка будет посвящена меценатству Романовых, - рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. - Наличие государственной составляющей в благотворительности дореволюционной России очень важно, так как сейчас перевес в этой деятельности уходит в светскую плоскость.