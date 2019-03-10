Эксперт: супеоружие "Филин" с российских кораблей мешает противнику видеть цель

Одно из ведущих изданий Великобритании, The Times, напугало своих читателей публикацией о том, что недавно мимо островов прошел русский корабль, на сопровождение которого был выделен ракетный эсминец королевского флота Defender. Наш корабль не только переждал шторм у шотландских берегов, но и, как полагают британцы, провел противодиверсионные учения в районе прибрежного городка Лоссимут. Англичане предполагают, что у русских появилось оружие, способное вызвать галлюцинации у личного состава противника, а также оно может подавлять чуть ли ни все его системы наведения. За комментарием «КП» обратилась к известному военному эксперту Виктору Мураховскому:

Фрегат Адмирал Горшков .

- Уникальная станция на фрегате «Адмирал Горшков», действительно, подавляет «все что движется»?

- Станция 5П-42 «Филин», как считается, может устанавливаться практически на любой корабль. Да, это самая современная система оптико-электронного подавления. Очень эффективная.

- То есть, она делает «слепыми» все системы наблюдения — от приборов ночного видения до дальномеров и прицелов?

- Говорю же - это система ОЭП. То есть в оптическом инфракрасном диапазоне она позволяет, скажем так, не воспретить полностью, но существенно затруднить обнаружение, наведение, целеуказание для систем противника - ну и так далее.

Корабельная станция визуально-оптических помех 5П42 «Филин» (на фото представлена в экспортном исполнении - 5П42Э «Грач»). Фото АО "Российская Электроника"

- Ее публичные испытания впервые провели на учениях в Балтике в феврале?

- Неважно, где ее впервые показали — важно то, что она универсальна для установки на любой практически корабль.

- Почему для сопровождения «Горшкова» выделили «Дефендер» - у него есть возможности для подавления систем, подобных «Филину»?

- Британцы, вообще-то, сопровождают каждый наш военный корабль, который проходит по Ла-Маншу - вне зависимости от того, чем он оснащен…

- «Филин» еще не поставляется на флот серийно?

- Пока станция не в серии. Насколько мне известно, завершаются государственные испытания.

- В бою станция еще испытана не была нигде?

- Слава богу, нет.

- Система может «гасить» противотанковые ракеты на дальности до 5 километров - для этого корабль надо ставить у берега в конфликтной зоне?

- Противотанковыми управляемыми ракетами оснащены, например, многие военные катера зарубежных стран — скажем, израильские катера, у которых есть ракеты «Спайк». И вертолеты со штурмовиками тоже имеют противотанковые ракеты. Дальше сами делайте выводы.