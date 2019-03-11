11 марта в прямом эфире радио "Комсомольская правда" журналисты Ксения Собчак и Максим Шевченко поспорят о Сталине: «Почему россияне до сих пор почитают генсека?»

Ксения Собчак и Максим Шевченко спорят о Сталине в прямом эфире Радио Комсомольская правда .

Смотрите видеотрансляцию из студии в этой заметке с 21:05 (мск), слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru/radio или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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