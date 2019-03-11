2019-03-11T13:18:23+03:00
Общество

Ксения Собчак и Максим Шевченко поспорят о Сталине

Журналисты встретятся в прямом эфире на Радио "Комсомольская правда" [видеотрансляция с 21.05]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Ксения Собчак и Максим Шевченко поспорят о Сталине в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"Ксения Собчак и Максим Шевченко поспорят о Сталине в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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11 марта в прямом эфире радио "Комсомольская правда" журналисты Ксения Собчак и Максим Шевченко поспорят о Сталине: «Почему россияне до сих пор почитают генсека?»

Ксения Собчак и Максим Шевченко спорят о Сталине в прямом эфире Радио Комсомольская правда .

Смотрите видеотрансляцию из студии в этой заметке с 21:05 (мск), слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru/radio или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете звонить в прямой эфир нашим гостям по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

ИСТОЧНИК KP.RU

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