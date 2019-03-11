2019-03-11T20:31:50+03:00
Общество

Особенные дети открывают мир сказок в театре «Мир неограниченных возможностей»

Мобильный театр-студия сможет путешествовать по городам Кемеровской области
Ольга БОРСКАЯ
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Новокузнецкий театр кукол "Сказ" уже много лет помогает особенным детям почувствовать себя кукловодами и приезжает со спектаклями в больницы Фото: vk.com/mirneogranНовокузнецкий театр кукол "Сказ" уже много лет помогает особенным детям почувствовать себя кукловодами и приезжает со спектаклями в больницы Фото: vk.com/mirneogran
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Почувствовать уверенность на сцене и поверить в сказку - это так нужно особенным детям. Именно они станут артистами в театре-студии «Мир неограниченных возможностей», который создается в Новокузнецке при поддержке Фонда президентских грантов.

Студия - это совместный проект Кемеровского регионального отделения Союза театральных деятелей совместно с "Домом актера - Дирекцией фестивальных, конкурсных и театральных проектов" и Новокузнецким театром кукол "Сказ".

У последнего уже есть огромный опыт применения “куклотерапии”, как ее здесь называют. При поддержке народного артиста России Владимира Машкова в “Сказе” с 2009 года действует областная театрально-реабилитационная программа «Кукла лечит». Здесь слабослышащие, слабовидящие дети, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата забывают о своем недуге, учатся не замыкаться в своем внутреннем мире, обретают уверенность в своих силах и вместе попадают в сказку.

«Мир неограниченных возможностей» изначально задумали как мобильный театр, который сможет перемещаться и гастролировать по всей Кемеровской области - и дарить волшебство особенным детям в самых разных городах и селах.

Работа в студии уже началась: юные артисты начали репетировать спектакли, которые им предстоит играть в Новокузнецком театре кукол "Сказ" на выездных площадках.

Ребята сами выбирали произведения, которые им предстоит воплотить на сцене. Так, постановка «Храброе сердце» по французской народной сказке "Пичужка" помогает особенным ребята раскрыть свои творческие способности и почувствовать, что нет ничего невозможного. А спектакль «Щелкунчик, или принцесса Мими» по мотивам знаменитой сказки Гофмана дарит веру в то, что за самыми обыденными вещами может таиться волшебство, а в любом привычном явлении существуют тысячи граней нового и неожиданного.

- Благодаря спектаклям, каждый «особый» артист получает сам и преподает зрителям уроки добра, понимания, милосердия, мужества и самоотверженности, - говорят организаторы.

Арт-терапия - важная часть проекта Фото: vk.com/mirneogran

Арт-терапия - важная часть проекта Фото: vk.com/mirneogran

Но “Мир неограниченных возможностей” - это не только репетиции и спектакли, но и занятия с логопедом-дефектологом, психологом, общение с режиссёром, артистами-кукловодами и другими представителями театральных профессий, с обычными сверстниками.

Помимо сцены и репетиционных залов, особенным артистам подготовили мультисенсорную комнату. Здесь находится интерактивное оборудование, сенсорные панели, приборы, создающие рассеянный свет, сухой бассейн. Здесь будут проходить специальные занятия, как для расслабления и обретения душевного равновесия, так и для активизации различных функций центральной нервной системы, развития чувственного восприятия, мелкой моторики, стимуляции правого полушария коры головного мозга.

Кроме того, в комнате установлена система видеопроекции с интерактивной доской, проектором и акустической системой. С помощью этого оборудования дети с различными особенностями здоровья смогут воспринимать информацию. Для того, чтобы мобильный интерактивный театр и его артисты могли с комфортом путешествовать по городам, в рамках проекта оборудуют специальный автобус.

Своим опытом работы с особенными детьми создатели театра «Мир неограниченных возможностей» поделятся на Всероссийском форуме «Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья средствами театрального искусства», который пройдет в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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