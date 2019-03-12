Сайт-клон продал россиянам сотни фальшивых путевок

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД?

Суммарный ущерб уже превысил 2 000 000 рублей. И это касается только тех туристов, которые уже распознали обман. А сайт-обманщик продолжает работать!

«Детям до 6 лет бесплатно», «алкогольные напитки по системе «все включено», «шведский стол» - такой нехитрой рекламой мошенники заманивают туристов в свои сети. Тысячи объявлений размещены в соцсетях. Страничка bc-volga.ru (запомните и никогда здесь путевки не покупайте!) - полный клон настоящего сайта пансионата - туристов встречает гостеприимно: «Добро пожаловать на ОФИЦИАЛЬНЫЙ (это слово написано заглавными буквами. - Ред.) сайт пансионата «Волга». Дальше - его описание, карта с геоданными, подробная характеристика номерного фонда, фотогалерея, тарифы на размещение, отзывы туристов и описание схемы бронирования туров. В последнем разделе все просто: внес паспортные данные - и через пару минут готов счет на оплату.

И народ покупал путевки. Не смущало даже то, что реквизиты на оплату приходили совсем не из Крыма. География липовых фирм, расчетные счета которых использовали мошенники, - от Омска до Краснодара. Названия меняют каждые 10 дней. Историю этих ООО сейчас изучают полицейские.

Создав свой сайт, мошенники сделали все, чтобы парализовать работу настоящего.

- Из-за постоянных хакерских атак наш сайт блокируют, - рассказал «Комсомолке» директор подлинного пансионата «Волга» Юрий Койчев.- Мы потратились на дорогую защиту сервера. Но они нас все равно взломали. В полиции говорят, работают профессионалы. Зарегистрированы на территории США.

Руководство санатория активно помогает пострадавшим: без официального ответа об отсутствии брони тура в пансионате «Волга» люди не могут подать заявление в полицию.

- Каждый день приходит от 3 до 5 запросов. Пострадавшие со всей страны: Москва, Челябинск, Санкт-Петербург. Один из туристов за путевку для себя, жены и двоих детей выбросил 110 тысяч рублей, - пояснил Койчев. - Но дать им ответ, что брони не было, это полбеды. Кошмар начнется, когда с этими фальшивками люди станут к нам приезжать. Будем разворачивать. А что нам остается.

СНАЧАЛА ОПЛАТИЛ, ПОТОМ ПРОВЕРИЛ

Пострадавшие создали несколько групп в соцсетях и записали видеоролик «Внимание, сайт-ловушка». Именно из него большинство доверчивых туристов и узнают об обмане. Но мониторить просторы интернета почему-то начинают уже после оплаты.

Так было и с 46-летним москвичом Владимиром Борисовым. За путевку для дочки и жены он выложил почти 64 тысячи рублей. Греться на солнышке планировали 30 дней. Путевку решили брать без посредников на официальном сайте. Оплатили, а потом наткнулись на видеоролик. А там - все про схему обмана. Борисов уже подал заявление в полицию. Ждет, когда дело возбудят - пока идет проверка.

И таких историй много. Одной из первых пострадавших стала многодетная мама из Казани Юлиана Кудряшева. По ее заявлению уголовное дело возбудили еще в январе. Подвох женщина почувствовала, когда увидела в реквизитах на оплату Омскую область:

- Я позвонила по телефону с сайта. Девушка-оператор успокоила: мол, у директора пансионата есть фирмы в разных регионах. Поверила. Когда узнала правду, пыталась отменить транзакцию, но банк навстречу не пошел.

Открытый аферистами сайт до сих пор доступен в сети и работает. Несмотря на кучу заявлений в полиции, его даже не пытаются заблокировать. Фото: Личный архив

БУДЬ В КУРСЕ!

Купить тур и не стать жертвой обмана

В Ростуризме советуют:

- если вы покупаете путевку в турагентстве, обязательно проверьте, есть ли оно в едином реестре на сайте ассоциации tourpom.ru;

- не покупайтесь на слишком низкую цену тура. Как правило, этим трюком пользуются мошенники;

- покупая тур напрямую в пансионате, обратите внимание на банковские реквизиты и название фирмы. В большинстве случаев адрес регистрации полностью совпадет с местонахождением пансионата;

- игнорируйте всевозможные розыгрыши и лотереи: уважающие себя пансионаты и турагентства в этом не участвуют, а трюки используют мошенники;

- сделайте звонок в пансионат. Иногда достаточно беседы со специалистом, чтобы понять, насколько надежна фирма.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

- Уголовные дела по статье «мошенничество» возбуждены против неустановленных лиц. В своих заявлениях люди жалуются на сайт. При этом указанные на нем адреса принадлежат реально существующему пансионату. Но к нему претензий нет. Это киберпреступление. С момента возбуждения первого уголовного дела прошло два месяца, а сайт даже не заблокировали. Люди смогут обратиться с гражданскими исками в суд и потребовать компенсацию. Но это целесообразно, лишь когда установят ответчика. Как показывает практика, действуют мошенники через иностранные серверы, что усложняет процесс поиска, - пояснил адвокат Андрей Тетерев.