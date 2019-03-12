Фестиваль «Киновертикаль» помогает школьникам создавать свои фильмы

Почувствовать себя настоящими режиссерами и артистами и погрузиться в магию кино - такую возможность российским школьникам уже пятый год дает открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Его с 2014 года проводят Саратовское областное отделение «Союза кинематографистов РФ» и областной методический киновидеоцентр.

Школьники со всей страны присылают на саратовский фестиваль свои киноработы. Так, в 2018 году организаторы получили более 500 кинолент от 2155 авторов в возрасте от 5-22 лет.

Дети и подростки снимают и монтируют игровые, анимационные и документальные фильмы. Короткометражки посвящены культуре и истории родного края, вдохновляющим историческим личностям и современникам, событиям и социальным вопросам, волнующим их сверстников. Причем победителей выбирают не взрослые, а самые честные зрители - сами дети.

На фестивале ребята также общаются друг с другом, делятся опытом, посещают мастер-классы опытных кинематографистов. Так, в 2018 году на фестиваль приехали заслуженные артисты России Максим Матвеев и Андрей Ташков, актриса Елена Коренева, кинорежиссеры Иван Шахназаров и Иван И.Твердовский, художник-мультипликатор Варвара Яковлева. Лекции и мастер-классы провели кинорежиссеры Мария Кравченко, Анна Чернакова и критик Егор Москвитин.

- Мне очень нравится сама идея фестиваля и я ее поддерживаю целиком. И я вижу, как фестиваль разрастается - в силу правильности выбора: когда отдают предпочтение детскому, непосредственному творчеству, - отмечает бессменный президент «Киновертикали» - режиссер-мультипликатор Гарри Бардин.

Но конкурс и фестиваль - лишь часть большого проекта «Малое кино – большое будущее». В 2018 году он получил поддержку фонда президентских грантов.

Организаторы поставили задачу охватить не только школьников из Саратова и других крупных городов страны, но и поддержать сельских ребят, для которых возможность снять свое кино до этого оставалась только мечтой. По данным Саратовского областного киновидеоцентра, только за последние 10 лет количество киноустановок в сельских районах сократилось в восемь раз - с 528 в 2007 году до 64 на начало 2018 года.

Образовательно-просветительская программа проекта "Малое кино - большое будущее" в Татищевском районе Фото: Пресс-центр проекта «Малое кино — большое будущее»

В рамках образовательно – просветительского направления «На крыльях саратовской «Киновертикали» в селах и деревнях Саратовской области шли просмотры фильмов конкурсной программы, а также молодых профессиональных российских режиссеров, выездные мастер-классы кинематографистов и руководителей творческих студий. За полгода “Киновертикаль” побывала в гостях в 17 районах области, подарив магию кино более чем 3,5 тысячам сельских школьников.

Сейчас во всю идет подготовка к VI открытому фестивалю «Киновертикаль». Он пройдет 1-5 октября 2019 года в Саратове. Организаторы принимают работы в четырех номинациях:

- «Моя малая родина» — о культуре и истории родного края, исторических личностях и современниках, являющихся гордостью малой родины, путешествиях и природе.

- «Любите ли вы театр?» — номинация, посвященная Году театра в России.

- «Общество и я» — о событиях и социальных явлениях, тревожащих молодых людей.

- «Свободный полет» — анимационный фильм на любую тему.

Работы рассматривают в двух возрастных категориях: 5-16 лет и 17-22 года. Фильмы могут иметь хронометраж от 3 до 10 минут. Заявки принимаются на почту videosarkvc@yandex.ru до 1 августа 2019 года.