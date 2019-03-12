Обратная сторона главной иконы Российской армии

Пока в подмосковной Кубинке, на территории парка "Патриот" идет строительство Главного храма Вооруженных Сил России, в столичных Стретенских мастерских готовят его убранство.

Главным украшением храма станет образ Спаса Нерукотворного — лика Христа.

- Его изображали на хоругвях русского воинства. Спас будет написан по традициям русской иконописи XIV-XV веков. Он будет в резном деревянном киоте, на котором можно будет увидеть предводителя воинства небесного Архангела Михаила, а также четыре известных образа Божией Матери: спасительницу земли Русской от смуты Казанскую икону, спасшую от Тамерлана Владимирскую икону, и оградившую от войск Наполеона Смоленскую икону, и Тихвинскую, которая оградила от захватчиков Москву в годы Великой Отечественной войны, - рассказал "Комсомолке" главный художник Сретенских мастерских Михаил Леонтьев, который имел опыт работы в Храме Христа Спасителя.

Спас будет написан по традициям русской иконописи XIV-XV вековФото: Александр БОЙКО

Напомним, что Храм возводится на народные деньги, для чего был создан специальный фонд "Воскресение".

Архитектор Главного военного храма Вооруженных сил России Дмитрий Смирнов впервые показал "Комсомолке" обратную сторону новой иконы.

- Основой для иконной доски стал лафет пушки 1710-го года. Орудие нашли в 1974 году в Неве, напротив домика Петра Первого. Это лиственница, довольно долговечный материал, - показал "КП" архитектор.

Основой для иконной доски стал лафет пушки 1710-го годаФото: Александр БОЙКО

Вертикальные доски из лафета оружия оказались скреплены поперечными шпонками, которые также имеют свою историю: вместо обычного дерева художники взяли ложи от автоматических винтовок Токарева. На прикладе одной из них пробит 1944 год, сохранилось приемочное клеймо "стрела в звезде" Ижевского механического завода.

Примечательно, в цехах над одним проектом работает интернациональная команда. Дубовый киот оббивает латунной басмой в цеху мусульманин, уроженец Таджикистана Алим Мирзоджонов, а в плашки из чеканного серебра вставляет камни из малахита и сердолика москвич Евгений Вавилов. Украшать икону будут сусальным золотом, и рисунками из перегородчатой эмали.

Украшать икону будут сусальным золотом, и рисунками из перегородчатой эмалиФото: Александр БОЙКО

Углы иконы украсят накладками с прорисованной символикой евангелистов: орлом, быком, львом, ангелом, - показала разноцветные эскизы эмальер Мария Литвинова.

По словам Дмитрия Смирнова, к 9 мая икону должны освятить и представить заказчику - президенту России Владимиру Путину, который пожертвовал на нее личные средства.

В столичных Стретенских мастерских готовят убранство храмаФото: Александр БОЙКО

В мастерские пока не привезли трофейное оружие Вермахта, из которого ранее собирались выплавить ступени к храму. Это связано с тем, что оружие надо снять с хранения, лишить боевых свойств, а затем переправить в Москву. Но, как стало известно "КП", ступени будут отлиты из чугуна, который собираются лишь украсить отдельными стальными деталями стрелкового оружия, которые склонны к коррозии.

Строительство здания, по планам министерства, должно завершиться к 2020 году. Храм примет первых прихожан в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.