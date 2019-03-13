Россия тренируется на Курилах отражать высадку врага

Япония снова нервничает: ее возмутили российские учения на Южных Курилах. Токио направил в Москву протест: «Учения ведут к укреплению российских войск на северных территориях (японское название Южных Курил - КП). Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо».

Ничего нового - «ритуальное недовольство». Из-за чего же конкретно на сей раз?

На островах Кунашир и Итуруп 12 марта действительно начались учения, в которых участвуют 500 российских военных и 70 единиц техники. Они отрабатывают (а вот тут - внимание!) противодействие высадке условного противника. Пока условного. Ибо очень похоже, что у Японии есть и реальные намерения попытаться забрать острова силой. Для своих истребителей F-35A (производства США) Япония недавно заказала крылатые ракеты JSM (Joint Strike Missile). Эти ракеты со стелс-технологией и турбореактивными двигателями поражают любые цели на земле и над водой на дальности 180 км.

Возникает вопрос: зачем японцам такое оружие?

Потому и проводятся такие учения. И они, кстати, - звонкий щелчок по носу тем, кто распускает слухи, будто «Россия готовится сдать Курилы».

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