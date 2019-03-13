2019-03-13T17:55:21+03:00
Общество

Проект Smartleopard покажет онлайн жизнь редчайших переднеазиатских леопардов на Кавказе

Увидеть этих животных в дикой природе почти невозможно - и потому, что ведут себя они осторожно, и потому, что в природе их живет крайне мало
Ольга БОРСКАЯ
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Онлайн-трансляции если не сделают из леопардов звезд Интернета, то уж точно помогут задуматься неравнодушным людям о важности сохранения природыОнлайн-трансляции если не сделают из леопардов звезд Интернета, то уж точно помогут задуматься неравнодушным людям о важности сохранения природыФото: скрин с видео
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Переднеазиатский леопард - одна из самых больших диких кошек в мире. Когда-то эти красивые хищные звери, их еще называют кавказские барсы, жили между Каспийским и Черным морями. Но к середине прошлого века переднеазиатские леопарды были полностью истреблены в дикой природе Северного Кавказа.

С 2007 года в России действует уникальная Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда. Специально для этих крупных кошек на территории Сочинского национального парка был построен Центр восстановления леопарда на Кавказе. Здесь кавказских барсов выращивают и специально готовят для дальнейшей жизни в диких условиях. В июле 2016 года на волю отправился первый “выпуск” “школы леопардов” - три зверя: Ахун, Килли и Виктория. В 2018 году к ним присоединились Эльбрус, Волна и Артек.

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2 года назад выпустили первых воспитанников Центра восстановления леопарда на Кавказе.
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Долгосрочная же цель программы - формирование на Северном Кавказе устойчивой популяции переднеазиатского леопарда численностью не менее 50 особей.

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В течение июня-июля 2016 года в Центре восстановления леопарда на Кавказе родилось шесть котят: трое 12 июня, в День России, у пары Алоус и Черри, ещё трое 22 июня у пары Задиг и Андреа. Возможно, совсем скоро малышам уже придётся начинать учиться всем премудростям жизни в диких условиях! Следите за нашей страницей. #природаменякасается #природатебякасается #природакасаетсякаждого
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А чтобы можно было наблюдать за подопечными Центра, разработан проект Smartleopard, получивший в 2018 году поддержку Фонда президентских грантов. Центр оборудовали модернизированной системой видеомониторинга. В вольерах было установлено 46 камер.

Коте нок всегда непоседа.

- Благодаря современным купольным камерам ученые смогут получать высококачественные изображения животных, тем самым будет формироваться комплексная база данных о поведении хищников во время разведения, кормления, обучающих игр самок с котятами, охоты и так далее, реакциях на внешние раздражители, состоянии здоровья, - говорит генеральный директор «Центра природы Кавказа» Рената Шюшайте.

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Переднеазиатский леопард очень осторожный зверь, и его не встретишь просто так прогуливающимся по лесу.
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Видеонаблюдение позволит экологам лучше понять привычки и повадки животных. А полученные знания будут использоваться для совершенствования Программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

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У двух самок переднеазиатского леопарда родились котята!
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За жизнью кавказских барсов благодаря проекту Smartleopard в скором времени могут наблюдать не только ученые - но и все желающие. "Реалити-шоу" из жизни леопардов запустят на сайте Smartleopard.

Ведь увидеть переднеазиатского леопарда в дикой природе почти невозможно — и не только потому, что их популяция на всем земном шаре едва насчитывает 500 особей. Леопарды очень осторожны и избегают контакта с человеком. Кстати, именно поэтому науке не известен ни один факт неспровоцированного нападения переднеазиатского леопарда на людей: встретив человека, он старается максимально быстро и бесшумно скрыться. На Кавказе эти огромные кошки обитают в заповедных участках, недоступных для людей.

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Все выпущенные в природу переднеазиатские леопарды снабжаются спутниковыми ошейниками
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- В самом Центре восстановления на Кавказе животные тоже не общаются с человеком, а каждый вынужденный контакт — например, при вакцинации котят — становится для них большим стрессом. Таким образом у животных формируется устойчивая реакция избегания человека, которая гарантирует отсутствие конфликтов после выпуска леопардов в дикую природу, — отметила Рената Шюшайте.

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Учиться, учиться и ещё раз учиться! По таким принципам мы готовим маленьких питомцев переднеазиатского леопарда в нашем Центре в Сочи! Прохождение полосы препятствий каждый день, наука о правильном питании и секреты маскировки. И тогда леопард будет готов жить в родной среде.
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Онлайн-трансляции если не сделают из леопардов звезд Интернета, то уж точно помогут задуматься неравнодушным людям о важности сохранения природы.

- Мы считаем важным рассказать и показать на примере переднеазиатского леопарда, как человек влияет на природу и какие обязательства несет перед ней. Ведь когда-то этот вид имел огромный ареал обитания, населяя, в том числе, и горные районы российского Кавказа. Однако из-за браконьерства переднеазиатские леопарды практически вымерли. Их место в природной экосистеме заняли волки, популяция которых бесконтрольно растет, нанося ущерб сельскому хозяйству в регионе. Сейчас российские экологи, в числе которых и «Центр природы Кавказа», пытаются помочь переднеазиатским леопардам выжить, но сделать это без поддержки сторонников и волонтеров невозможно. Мы надеемся, что трансляция, которая уже в ближайшем будущем станет доступной на портале Smartleopard, напомнит каждому об ответственности перед окружающим нас миром, – уверена Рената Шюшайте.

Нежность леопардинная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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