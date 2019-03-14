Человек на букву Э

Я подписан в социальных сетях на огромное количество научных и околонаучных групп и сообществ. Дня не проходит, чтобы очередной самородок из народа не взялся опровергать Эйнштейна. Эйнштейн, наверное, самый трогательный ученый в том смысле, что его постоянно трогают. Менделеева не трогают. Менделеев свой парень, водку изобрел, и вообще слава России. Теслу не трогают. Мрачный чудак из замка – как Профессор из черно-белого фильма ужасов, что именно сделал, никто не знает, но – уважают. А Эйнштейн прям сам напрашивается.

Не знаете, почему? Один из возможных ответов звучит так. Работы Эйнштейна находятся на границе познания. Что это значит? В старину ученые выдвигали теории, которые человек был в состоянии осознать. Например, теория тяготения Ньютона. Все же видели магнит, который притягивает к себе другие тела. Вот и гравитация – такой магнит. Спектроскопия – все же видели радугу? В ХХ веке ученые занимаются вещами, которые постичь решительно невозможно. Сам ученый не в состоянии объяснить, в чем заключается его открытие. Исследования старых ученых интуитивно понятны, выкладки современных вообще непонятны (а раз так, что о них и толковать), а Эйнштейн посередине. Еще можно на пальцах объяснить, как там и что. Но выводы уже возмутительно расходятся с повседневным здравым смыслом. Отсюда и желание работы ученого в этот здравый смысл вернуть. Обсудить, превзойти, ущучить.

Ну в самом деле. Парадокс близнецов еще туда-сюда. В кино видели. А то, что время замедляется, если летишь быстро, и останавливается, когда скорость света достигнута? Или искривление пространства-времени, все мозги искривишь, пока допетришь. А то, что быстрее скорости света нельзя, это вообще возмутительно. Как так нельзя, должно быть все можно. Сам тупик (предельность скорости света) как бы намекает, что там, за запертой дверью, куда нельзя заходить, как в сказке, что-то особенное. Телепортация, прошлое, пришельцы, все, о чем так давно мечтается, но никак не обнаруживается, все там, наверное. А где же еще?

Можно было бы посмеяться над ниспровергателями, и благо есть над чем. Вот последний пример: обнаружение эфира в ближнем космосе. Напомню, что с ниспровержения эфира, универсальной над-материи, которая везде и нигде и от которой отсчитывается абсолют вселенной, начался весь Эйнштейн. И вот эфир обнаружили, он все это время был с нами, просто у Эйнштейна не было спутников, а с помощью спутников эфир сразу и нашелся. Формулы, выкладки, хорошо, вот только ни слова, на каком спутнике, когда, где посмотреть первоисточники, и как этот эксперимент вообще обтяпали. Зато формулы есть. Я вам так скажу, формулы становятся признаком околонауки. Современное научное исследование напоминает уже скорее медитацию и в формулах не нуждается, зато ими охотно красуется самый мой любимый типаж, исследователь из гаража. Я обожаю таких людей и всерьез думаю, что на них стоит мир. Хотя верить им нельзя.

Так вот, я, конечно, мог бы над ними посмеяться, но не стану, во-первых потому, что я их очень люблю, а во-вторых – потому, что Эйнштейн, безусловно, будет опровергнут.

Эйнштейн будет опровергнут не так, как Ньютон. Физику Ньютона штудируют в школах, но говорят, что она не универсальна. Она работает в нашем мире, мире малых скоростей. Но, хотя физику Ньютона изучают с массой оговорок и как бы даже со стыдом, люди будут изучать ее столько, сколько будут существовать сами люди. Потому что физика Ньютона наглядна и работает. Даже когда наконец все поймут, что мир иллюзорен, а мы себе только кажемся, все равно: иллюзия иллюзией, а зачет сдай.

Не то физика Эйнштейна. Пока предполагают, что она будет дополнена, как физика Ньютона. Расширена на сверхсветовые скорости. Но я думаю, будет не так. Физика Эйнштейна рухнет вся и без остатка, сметенная неким новым знанием или некими новыми обстоятельствами.

Я не могу этого никак обосновать, я всего лишь художник, и я так вижу. Пофантазировать можно: например, окажется, что атом обитаем, и жители атома расскажут нам нечто, что заставит нас пересмотреть все. Или восстанут роботы, и первым декретом отменят теорию относительности. Кто знает. Будем же пока наслаждаться тем, что у нас есть парадокс близнецов и прочие, столь любимые Голливудом, мемы.