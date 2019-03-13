Родителям расскажут о ненасильственных методах воспитания детей

В каждом российском дворе можно увидеть картину, как мать или отец громко кричат на свое чадо или дают ему подзатыльник. По мнению экспертов, это часто может стать первым шагом на пути к жестокому обращению с ребенком. Изменить ситуацию может массовое просвещение родителей на тему более позитивных методов воспитания и осуждение со стороны общества таких, казалось бы, «мягких» наказаний.

Об этом в интервью «Открытым НКО» рассказал председатель методического совета Национального института защиты детства и советник проекта «Дом под зонтом» Александр Спивак.

– Как давно Национальный институт защиты детства занимается проблемой ненасильственного воспитания детей?

– Институт был учрежден Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения в 2013 году. Название фонда, а он работает с 2004 года, говорит о том, что эта тема – наша основная. Фонд был создан для повышения качества помощи семьям и детям в ситуациях семейного неблагополучия, для профилактики жестокого обращения и социального сиротства. Институт – образовательная структура, которая занимается повышением квалификации специалистов и просвещением родителей по всей России.

– Неужели тема жестокого обращения с детьми настолько актуальна?

– Эта тема актуальна в любое время и в любой стране. Другое дело, что в последнее время на нее стали больше обращать внимание. В России в 2017 году, по данным статистики, число зафиксированных фактов жестокого обращения с детьми, то есть тех случаев, когда речь идет уже о возможной уголовной ответственности, –1364. Огромное количество случаев уже свершившегося жестокого обращения в разных формах - физического, психологического, сексуального насилия, пренебрежения базовыми нуждами ребенка – просто не выявлено. Так как это происходит внутри семьи, то проблема имеет огромную скрытую часть. Много случаев, когда дело еще не дошло до жестокости, но права ребенка уже серьезно нарушены. Очень часто жестокое обращение начинается с неконструктивного поведения родителей: крика или подзатыльника. Такое вообще можно увидеть на каждой детской площадке. Такие отдельные факты раскручивают маховик насилия.

– Современные дети сейчас легко фиксируют случаи насилия на камеру телефона. Может быть, поэтому тема стала обсуждаться?

– Это чаще происходит в среде общения детей, например, при буллинге (травле) со стороны сверстников. Причем снимает-выкладывает не жертва, а тот, кто совершает насилие. При насилии в семье ребенок вряд ли будет снимать видео. Об этом даже сложно сказать постороннему человеку, не то, что снимать. При этом ребенок сильно привязан к родителям и любит их даже в тех случаях, когда родители применяют открытое насилие. Это очень сложная психологическая ситуация для ребенка: тот, кого он любит и продолжает любить, является для него источником боли и унижения.

– Так ведь издревле в России практиковались насильственные методы воспитания. Не только пряник, но и кнут.

– Да, физические наказания широко распространены. В начале 2019 года в рамках нашего проекта профессионалы из группы ЦИРКОН провели общероссийское социологическое исследование. По его итогам было выявлено, что 24% респондентов, имеющих детей в возрасте до 17 лет, применяли физические наказания. Около 11% делали это раз в месяц или чаще, то есть регулярно. Мягкие формы – шлепнуть, стукнуть, отвесить подзатыльник – практикует половина родителей. И это не является однозначно осуждаемым в обществе. То есть те крайние формы жестокости, о которых мы периодически читаем в новостях, – лишь вершина айсберга.

Александр Спивак. Фото предоставлено Национальным институтом защиты детства

– Однако ваш проект «Дом под зонтом», который поддержал Фонд президентских грантов, скорее о скрытой части этой глыбы?

– Верно. В этом проекте мы больше говорим о тех случаях, которые часто россиянами не осуждаются. О них говорят: «ничего страшного», «что тут такого»… Мы хотим выйти на диалог с очень широким кругом родителей. Ведь что чаще всего происходит: родитель (и мы уверены, что это любящий родитель, всей душой желающий добра своему ребенку) сталкивается с трудной для него ситуацией в воспитании, не знает, как можно ее разрешить позитивно, и часто не имеет возможности получить в этой ситуации помощь специалиста. И он ощущает бессилие. А общественное мнение, старшие родственники, да хоть те же «народные мудрости», пример которой о кнуте и прянике Вы привели, со всех сторон подсказывает, что шлепок и подзатыльник – это вполне себе рабочий инструмент родителя, обыденный способ воздействовать на ребенка и быстро добиться послушания. Вот и тянется рука воспользоваться этим «инструментом». И именно здесь мы хотим предложить свою помощь. Это первичный уровень профилактики. Проект «Дом под зонтом» просветительский.

– Не все родители готовы согласиться с тем, что их методы воспитания неправильные. Как вы завоевываете аудиторию?

– Мы не хотим, образно говоря, сурово грозить родителям пальцем, рассказывая, что они поступают неправильно. Такие вещи не работают. Идея проекта в другом: через ресурсы интернета, в том числе социальные сети, начать разговор с родителями об их опыте воспитания детей, в свою очередь поделиться имеющимся опытом. То есть мы будем говорить о сложностях, которые испытывают родители, решать вместе с ними возникающие задачи: как помочь ребенку справиться с трудностями возрастного кризиса, как научить его следовать правилам и взаимодействовать с окружающими людьми, как грамотно помочь ему сделать уроки, сохранив при этом его и свои собственные нервы.

– Планируются ли очные встречи или все будет дистанционно?

– Этот проект полностью дистанционный, поэтому он позволяет охватить широкую аудиторию. Запланировано, что в изучение материалов будут вовлечены 5 000 родителей и детей. И в общей сложности мы хотим выйти на 30 000 пользователей сайта проекта и социальных сетей. Мы хотим не просто дать библиотеку материалов для чтения, а отталкиваться от конкретных ситуаций. Родители будут задавать вопросы, а мы, исходя из полученной информации, будем их направлять к тем или иным источникам знаний по теме. Хотим уйти от назидательного подхода: «что такое хорошо, и что такое плохо» – а предложить родителям альтернативу.

– Какие формы подачи информации вы задействуете?

– Это будут подборки краткой информации по типичным проблемам. К ним будут отсылать интерактивные формы: тесты, опросы, ролики, викторины и так далее. У нас будет запущен ресурс «Чай с психологом». Это виртуальный чат со специалистом для оказания помощи, но в отличие от обычного диалогового окна чата, к которому мы привыкли, в «Чае» можно будет начать разговор, а потом продолжить его через какое-то время. Это диалоговая форма поддержки. Кроме того, мы предлагаем родителям полноценные психологические консультации, которые также будут проходить дистантно, по скайпу.

– Что вы ждете от проекта?

– Цели проекта – это продвижение ценностей доверительного общения с детьми и воспитания без применения насилия. Позитивное родительство – это не про общение с ребенком с вечной улыбкой на лице. Можно выразить свое недовольство или досаду на его поведение, можно и поплакать вместе, если нужно. Позитивное родительство – это про взаимоуважение, про правильно расставленные роли в семье, баланс интересов ребенка и родителей.

Это невозможно без повышения педагогической компетентности родителей и информирования их о возможности получения помощи. Проект информационный, поэтому мы будем судить о его результатах по количеству родителей, которые получили доступ к информации. Будем измерять число посетителей наших ресурсов в разрезе отдельных тем, дискуссий, материалов, чтобы понимать, что пользуется больше спросом, популярностью и вызывает отклик. Подсчитаем количество получателей конкретных консультаций. Конечно, будем отслеживать истории, когда нам удастся получить обратную связь. Так как проект массовый, мы не сможем сказать, что качественно измерили всю динамику, но через обратную связь надеемся убедиться, что проект работает. В нашем исследовании мы спрашивали у респондентов: что может повлиять на ваше отношение к насильственным методам воспитания? 32% назвали разъяснения психологов и педагогов. Подводя итоги, мы проведем анкетирование, чтобы понять, какие именно формы подачи материалов сработали и изменили отношение людей.

И еще очень важная задача стоит перед нами – это широкое информирование населения через средства массовой информации. Если о жестоком обращении уже заговорили, то о мягких формах насильственного воспитания и неконструктивного поведения родителей чаще упоминается как о само собой разумеющемся. Нужно, чтобы появлялись авторитетные люди, не только специалисты, а родители, которые бы говорили, что это ненормально. И если это станет предметом общественного разговора наряду с осуждением крайних форм жестокости, то мы будем считать свою задачу вполне реализованной.