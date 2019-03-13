Реставрация фасадов Политехнического музея завершится к сентябрю 2019 года

В Политехническом музее завершен подготовительный этап реставрационных работ. В здании заменен фундамент, из нижних этажей вывезен грунт. В будущем это позволит оснастить построенное в 1877 году здание ультрасовременным инженерным и техническим оборудованием, осуществить новую архитектурную концепцию музея и увеличить его пропускную способность до 2 млн человек в год (нынешний рекорд — не больше 500 тысяч человек). Сейчас реставрация музея выполнена на 45 процентов.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Согласно новой концепции, территория вокруг Политехнического музея должна превратиться в «Музейный парк» – новое для города общественное пространство с пешеходным маршрутом, который соединит Центральный детский магазин на Лубянке с парком «Зарядье». А само здание музея полностью восстановит свой исторический облик.

Напомним, в сентябре 2010 года по поручению президента России на базе Политехнического музея начался процесс создания музея науки. Концепция реконструкции разработана японским архитектором Джунья Ишигами, которая была выбрана по итогам международного конкурса в 2011 году.

...Здание Политехнического музея уже не первый год стоит в лесах. Кажется, что в реконструкции здания мало что меняется. Но это не так — ежедневно здесь трудится до 1000 человек. Просто работы в трех кварталах от Красной площади ведутся по гораздо более жестким ограничениям по уровню шума и загрязнений, чем любой другой проект в Москве.

«Подготовительный этап реставрационных работ – самый сложный, но от его качественного прохождения зависит успех всей реконструкции здания и его адаптации к современному использованию, – пояснил Ираклий Колбая, руководитель одного из строительных подразделений ДОМ.РФ, которое ведет реставрацию Политехнического музея. – Впереди отделка фасадов, которую мы планируем завершить осенью».

Реставраторы удивляю­тся ужасному техниче­скому состоянию Поли­технического музея в последние годы. Фото: ДОМ.РФ

Мы стоим в подвале - «легких» реконструируемого музея. Раньше здесь были несколько метров земли и мусора. Строители освободили два подземных этажа, в общей сложности на поверхность было вручную поднято порядка 30 тыс. куб.м грунта. Это решение позволило увеличить полезную площадь здания и оборудовать новый подземный этаж вентиляционными камерами, «холодильниками» и другим техническим оборудованием, а исторические подвальные помещения превратить в современные транзитные пространства. Только создание новой подземной технологической части Политехнического музея обошлось в 800 млн рублей.

ЧЕРДАКИ - ЛЮДЯМ

Во время подготовительного этапа работ также заменили перекрытия, завершена реставрация оконных проемов, воссозданы металлические кованые ограждения лестничных маршей и дубовых поручней, лепной декор главной лестницы и Центрального фойе. Сложная кровля Политеха будет покрыта современным материалом, при этом ее очертания останутся прежними, а чердаки станут залами, где сохранится существенная часть старинных балок. Также Северный и Южные дворы здания будут перекрыты стеклянными кровлями-куполами.

Работы по реконструкции и реставрации исторического здания Политехнического музея выполняются одним из строительных подразделений ДОМ.РФ. Контроль проводимых на объекте работ осуществляет Департамент культурного наследия Москвы, научное руководство – специализированная организация, имеющая лицензию Министерства культуры. Все работы выполняются с применением инновационных строительных технологий и с соблюдением сроков.

- Благодаря реконструкции существенно изменится функциональное наполнение здания. До реконструкции выставочные площади занимали 3,5 тыс кв. м, теперь их станет 12 тыс кв.м. До реконструкции половина здания была приспособлена для хранения предметов коллекции музея и работы сотрудников. К 2020 году 80% площадей музея будет работать для посетителей, - пояснила гендиректор Политехнического музея Юлия Шахновская.

В сентябре текущего года, ко Дню города, реставраторы откроют фасады и внешнюю часть здания, которые станут частью городской территории. Окончательно все реставрационные, монтажные и строительные работы планируется завершить к ноябрю 2020 года.

БЕЗ КОММЕРЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ

По словам Юлии Шахновской, после реставрации музей вернется к изначально задуманной концепции, не только выставочного, но и образовательного пространства.

Так будет выглядеть музейный парк Полите­ха меньше, чем через два года. Фото: ДОМ.РФ

- Мы вернулись к концепции отцов-основателей, которые придумывали это пространство как просветительский центр. БОльшая часть пространств будет отдана под постоянные и временные выставки, около 10 тыс. кв. м займут образовательные площади, включая большую аудиторию и несколько лекционных залов, а также публичные лаборатории. Будет огромное количество публичных коммуникационных площадей, в том числе зоны отдыха, при этом не будет никаких коммерческих площадей, но будет ресторан, музейное кафе и музейный магазин, - уточнила директор музея.

Все экспонаты Политеха сейчас доступны в хранилище на юго-востоке Москвы. В технополисе "Москва" организовано хранение, куда можно прийти и посмотреть почти на всю коллекцию - почти 300 тыс. объектов. Также там находится библиотека с 3,5 млн экземпляров изданий, которые будут храниться там и после открытия музея.

- Наши экспонаты, конечно, будут на выставках, но мы не будем их здесь хранить, поскольку чуть больше половины здания до закрытия было использовано для хранения, но при этом посетители могли видеть всего лишь порядка 3% всех наших экспонатов", - отметила Юлия Шахновская.

Обратим внимание, что Политех на сегодня - один из крупнейших научно-технических музеев мира. С 1991 года его здание признано особо ценным объектом культурного наследия народов России.