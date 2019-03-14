2019-03-14T10:48:49+03:00
Политика

Председателю Украинского института национальной памяти грозит 5 лет колонии

СК России возбудил в отношении Владимира Вятровича дело о реабилитации войск СС [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Вятрович. Фото СК РФВладимир Вятрович. Фото СК РФ
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В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. В России эта статья предусматривает штраф до 500 тысяч рублей и 5 лет колонии.

"По данным следствия, Вятрович, используя свое служебное положение, действуя под видом всестороннего изучения истории украинского государства и осуществления комплекса мероприятий по увековечиванию памяти участников украинского освободительного движения, в период с 12 ноября 2014 года и по настоящее время совершает систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, в том числе о самой принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В сообщении подчеркивается, что на Украине УИНП является "центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа".

В СК России напомнили, что приговором трибунала в Нюрберге установлено, что «организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности», и «невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности», «СС использовались для целей, которые согласно Уставу являются преступными и включают преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершаемые при управлении оккупированными территориями, проведение в жизнь программы использования рабского труда, и жестокое обращение с военнопленными и их убийства».

"Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание", - отметила Петренко.

Главному нацисту Украины грозит 5 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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