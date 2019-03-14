День Пи: хороший повод испечь пирог и вспомнить своего учителя геометрии

Число Пи - это тот случай, когда нужно просто заучить. Для многих смысл загадочной константы “π” так и остался в учебнике по геометрии за 6 класс. Это, напомним, отношение длины окружности к её диаметру. Значение всегда постоянно.

Остальная часть человечества, в основном не гуманитарии, перед иррациональностью и значимостью Пи в геометрии и математике преклоняется. И даже отмечает день Пи.

Почему именно 14 марта? Тут всё просто: цифры даты “3.14” (это американский формат) складываются в первые три цифры числа Пи - 3,14. Дальше, напомним, идёт бесконечный (трудно представить, но это так) набор знаков, не имеющих периодичности. Сколько знаков после запятой сможете вспомнить? Обычно вспоминают 3,14159. А больше и не надо. Хотя нашлись энтузиасты, которые рассчитали Пи до 2,7 триллионов знаков после запятой.

А ещё день Пи - отличный повод испечь особенный Pi-pie (Пи-пирог). Традиция прижилась в основном в западном мире. А ещё в этот день едят Pineapple (ананас), Pine nuts (кедровые орешки) и Pizza (Пиццу).

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