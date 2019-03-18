«Сдай батарейку – получи яблоко»: В России пройдет экологическая акция

20 марта по инициативе ООН во всем мире отмечается День Земли. Волонтерское движение «ДаДобро» приурочило к этой дате экологическую акцию «Зеленые игры».

Суть ее проста. Каждому, кто принесет хотя бы одну батарейку на утилизацию подарят спелое яблоко. Полезно и для здоровья, и для природы! Все собранные элементы питания отправят на челябинский завод «Мегаполисресурс» – современное высокотехнологичное предприятие, безопасно утилизирующее батарейки.

Добровольцы надеются, что акция поможет выработать у россиян полезную привычку - сдавать опасные отходы на утилизацию. Они приводят статистику: сейчас на утилизацию попадает не более 1% от всех используемых в России химических элементов питания. Уже сейчас на каждого жителя страны приходится 200 тысяч тонн токсичных отходов, лежащих на свалках.

– Поддержав инициативу волонтёров, мы хотим обратить внимание не столько на утилизацию, сколько на пользу раздельного сбора отходов, – говорит гендиректор завода «Мегаполиресурс» Владимир Мацюк. – Поскольку нельзя переработать то, что не собрано, а собрать те же использованные батарейки мы можем только вместе с вами.

Акцию добровольцы движения проводят уже в третий раз. Причем поддерживают ее не только сознательные горожане, но и целые предприятия.

– На сегодняшний день мы получили заявки на участие уже больше 100 компаний, – говорит президент благотворительного фонда «ДаДобро» Оксана Богданова, – и я думаю, эта цифра не окончательная. Для трудовых коллективов это что-то вроде объединяющей офисной игры, яркий эпизод в монотонных рабочих буднях. А для некоторых компаний, особенно из сферы торговли и услуг, это своего рода рекламная акция, которая позволяет привлекать новых клиентов. Ведь, согласитесь, возможность поменять батарейку на яблоко – достаточно хороший повод зайти в магазин или салон красоты…

Добровольцы надеются, что акция поможет выработать у россиян полезную привычку - сдавать опасные отходы на утилизациюФото: материалы пресс-служб

ВАЖНО

Как принять участие

1) В Москве

В столице главным центром экологической акции станет недавно открывшийся фудмолл «ДЕПО. МОСКВА» (ул. Лесная, 20с3). Батарейки здесь будут менять на яблоки 20 марта с 13:00 до 19:00. Волонтеры "Да Добро" также расскажут всем желающим, как организовать постоянный сбор батареек у себя в офисе, школе, институте или даже подъезде и как работает специальный сервис, в рамках которого собранные батарейки передаются на безопасную утилизацию.

Общедоступные пункты сбора в Москве также 20 марта откроются по адресам:

- м. «Партизанская» – холл гостиницы «Вега» в Измайлово (Измайловское ш., 71, корп. 3В).

- Выставка «Робостанция» в Павильоне №2 на ВДНХ – за батарейки дадут не только яблоко, но и скидку 10% на билет.

- м. «Китай-Город» – «ФерстМьюзикФэмили» (Армянский пер., 7).

- м. «Менделевская», «Новослободская» – Бизнес-центр «Салют» (Сущевская ул, 27, стр 1)

- м. «Нагатинская» – офис курьерской компании «Фокс-Экспресс» (Нагатинская ул., д. 1, стр. 34)

- м. «Аэропорт» – Центр туризма BSI (Ленинградский проспект, д.47, стр.2, офис А01)

2) В других городах

Более чем в 30 городах России 20 марта также откроются общедоступные пункты сбора использованных батареек. Адреса пунктов будут опубликованы в на страницах движения DaDobro в социальных сетях Facebook, Instagram и вКонтакте.

3) В своем офисе

В офисах компаний-участиц акции «Мегаполисресурс» уставил контейнеры для сбора батареек «Бокси». В день акции, 20 марта, сотрудники предприятия заберут его и отправят собранные отходы на утилизацию. Если компании захотят продолжить сбор и после окончания акции, они смогут самостоятельно подписаться на сервис «Бокси», выбрав на сайте getboxy.ru оптимальный для себя тариф.

Все вопросы по акции «Зелёные игры» можно задать по электронной почте help@dadobro.com или по московскому телефону +7 (495) 665-10-07.