В Москве из-за воздушных шаров остались без света два района

Сотни домов в районах Беговая и Савеловская остались утром 14 марта без электричества. И все из-за того, что за линию электропередач зацепились воздушные шары.

- Это привело к технологическому нарушению, - рассказали «КП» в пресс-службе ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». - Потребителей запитали по резервной схеме. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

По словам жителей, перебои со светом продолжаются до сих пор.

- В доме №24 строение 4 по улице Правды расположена редакция «Российской газеты», - рассказал «КП» корреспондент Константин. - Электричество у нас отключили в 8.59. Телефоны почти все не работают. Выпуск номера, скорее всего, будет сорван. В типографию его отправляют в 18.00. Остается несколько часов.

В пресс-службе ПАО «МОЭСК» сообщили «Комсомолке», что «чуть больше времени потребовалось, чтобы подать электроэнергию от резервных источников питания на 4 абонентские распределительные подстанции, однако в 10.30 электроснабжение было восстановлено у всех потребителей» (оно было нарушено на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Бутырки-Гражданская»).