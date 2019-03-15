Работаем на износ: трудоголики наносят экономический ущерб и себе, и стране

Президент Путин поставил задачу повышать производительность труда, председатель Счетной палаты доложил, что по этому показателю мы отстаем от стран большой восьмерки на 40 лет. При этом многие работодатели и сотрудники подходят к решению задачи по-стахановски: путем увеличения рабочего дня, отказа от отпусков и обедов.

Согласно опросу Superjob, в прошлом году 47% респондентов отказались от отпуска и 48% трудились без обеденного перерыва (из них 8% не обедали вовсе, а 40% перекусывали принесенной из дома снедью, не отрываясь от работы). Справедливости ради отметим, что этот опрос охватывал только трудоустроенных в малом и среднем бизнесе крупных городов. Более широкий опрос ВЦИОМ показал, что в 2017-18 годах планировали отказаться от отпуска от 17 до 20% россиян. Они это объясняли желанием сэкономить и побольше заработать.

ВРАЧИ СПОРЯТ

Уместна ли такая экономия? Не подорвет ли она здоровье? Мнения медиков да этот счет расходятся. К примеру, директор московской частной клиники Павел Бранд сказал «КП»:

«Серьезных научных исследований на эту тему не проводилось, поэтому врачи, которые говорят, что много работать вредно, опираются только на какую-то свою статистику. Но из статистики можно сделать и противоположный вывод. Например, количество выходных в России значительно выше, чем в большинстве цивилизованных стран, а живем мы меньше. Если так рассуждать, то перерабатывать полезно. Пока научных данных нет, делать выводы рискованно. Одному человеку лучше много работать: он худеет и получает удовольствие от самореализации. Другого это может надорвать. Обычно люди сами чувствуют, когда им требуется отдых и прием пищи».

И все-таки доктор Бранд в меньшинстве. Более традиционное мнение для «КП» озвучила председатель Совета главных врачей Москвы, депутат Мосгордумы Ирина Назарова:

«В каждом нормальном учреждении должен быть график отпусков, за соблюдением которого следят. И всегда выделяется время на обед: в соответствии с законодательством – не менее, чем полчаса. Это придумано не случайно. Организму обязательно нужно давать время на отдых, иначе человек изнашивается физически и страдает центральная нервная система. Не обязательно ездить на курорты. Да: солнце, морской йодированный воздух и плавание – очень полезны, но можно и повозиться на грядках или собирать грибы. Лично я получаю от грибной охоты огромное удовольствие. Самое главное – отключиться от работы, пожить какое-то время спокойно. Относительно регулярный прием пищи необходим для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Большие перерывы – это и гастриты и язвы, и все что угодно. Экономить время и деньги на отпусках и обедах нельзя – лечение обойдется дороже и времени потеряешь больше».

В прошлом году 47% респондентов отказались от отпуска и 48% трудились без обеденного перерываФото: Михаил ФРОЛОВ

ЭКОНОМИЯ НАОБОРОТ

По данным Superjob, от отпусков, как правило, отказываются не самые низкооплачиваемые, а представители среднего класса (с заработком от 60 до 120 тысяч в месяц в зависимости от региона). Давайте возьмем калькулятор и посчитаем соотношение сэкономленных на отпуске денег и возможных потерь именно для этой категории.

Горящий двухнедельный тур на Средиземное море для супругов с ребенком стоит от 53 до 80 тысяч рублей . Предположим, вы сберегли эти деньги и отложили их на черный день. Но знайте: вероятность того, что этот день наступит, при этом повышается.

Согласно медицинской статистике ВОЗ, ослабление иммунитета переживают жители всего мира: это связано с лекарственной устойчивостью. Для сохранения иммунитета требуется рациональное питание, сон не менее 8 часов в сутки и длительный отдых (не менее декады) дважды в год. Люди, работающие без перерыва более 24 месяцев подвержены осложнениям при вирусных инфекциях. Для человека с нормальным иммунитетом вполне допустимо приболеть 6-7 раз в год. Речь идет о легком недомогании, которое можно победить всем известными лекарствами в течение суток. Больничный при таком легком недуге, как правило, не требуется.

Совсем другая история у человека с ослабленным иммунитетом. Каждая вторая небольшая простуда у него рискует перерасти в бронхит, воспаление легких, гайморит или что-то не менее опасное. Эти осложнения требуют постельного режима или госпитализации. И больничного на срок до двух недель.

При этом оплата по больничному листу во многих случаях оказывается меньше среднего заработка сотрудника. Законодательством установлен максимальный ежемесячный размер больничных. В 2019 году он составляет 2150 руб. 68 коп. в день. То есть сколько бы ни получал человек в добром здравии, если он заболеет, компенсация окажется не выше обозначенного лимита. Кроме того, ряд организаций учитывают при начислении денег по болезни только базовый оклад.

То есть среднестатистический представитель среднего класса, который в добром здравии зарабатывает 40, 50 или 60 тысяч за две недели в зависимости от региона, взяв больничный, получит в лучшем случае 21506 рублей 80 копеек. Заболев дважды в год, с учетом платы за лекарства, он теряет все, что сэкономил на отпуске.

В гораздо худшем положении оказываются люди, нажившие себе хронические заболевания.

Трудоголики наносят экономический ущерб и себе, и странеФото: Олег РУКАВИЦЫН

«Самые распространенные последствия работы без отпусков - это развитие неврозов, астенический синдром, синдром хронической усталости, проблемы с позвоночником и суставами, язва желудка. Работа без отдыха становится причиной гипертонии и ранних инфарктов, - рассказал "КП" врач-кардиолог Святослав Галочкин. - Отдых - это одна из разновидностей профилактики болезней , а профилактика, как известно, всегда дешевле, чем лечение».

Посчитаем расходы хроников. Самый распространенной при сидячей работе миозит сопровождается острой болью в шее и ухудшением подвижности. В поликлинике вам бесплатно дадут совет использовать мазь и обезболивающее. Но чтобы не страдать постоянно – нужно минимум дважды в год проходить курсы массажа и лазерной терапии. Стоимость курса от 30 до 50 тысяч рублей.

Ответом организма на работу в условиях стресса становится клиническая депрессия. Ее ВОЗ называет чумой XXI века: с начала столетия количество зарегистрированных случаев выросло в десять раз. Минимальный курс приема антидепрессантов и вспомогательных лекарств для ее излечения - полгода, при этом на таблетки придется тратить около 7 тысяч рублей в месяц.

Кто сколько работаетФото: Дмитрий ПОЛУХИН

МИНУС 320 МИЛЛИАРДОВ

В России данных о том, какой экономический ущерб наносят профессиональные заболевания, нет. Росстат не располагает даже ориентировочной цифрой ущерба от всей заболеваемости в целом. А вот на Западе такие исследования проводились.

«Эффект от оздоровления работников на предприятии, популярного в ЕС движения по здоровью на рабочем месте и программ медицинского туризма, по оценкам западных экспертов, приносят Евросоюзу дополнительно 0,33 процентных пункта к ВВП», - сказала «КП» директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Можно с некоторой натяжкой сделать вывод, что если мы всему этому не уделяем внимание, то теряем те же 0,33% от нашего ВВП или 320 млрд рублей в год.

До сих пор мы говорили об отказе от отпусков и обедов, как о личной инициативе работника. Но может быть, все дело в том, что это работодатель не отпускает его перекусить и отдохнуть?

КТО ВИНОВАТ

"Многие хозяева малых предприятий, к сожалению, считают, что закон им не писан и вьют из сотрудников веревки. Если говорить о более серьезных структурах, где работает больше людей, то им невыгодно препятствовать получению отпуска, они стараются вовремя отправлять в них сотрудников. Когда люди накапливают неиспользованные отпускные, то их придется выплачивать одномоментно, а зарплаты растут, - сказала «КП» председатель общественной организации работодателей - Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, депутат Госдумы Елена Панина. - Главная проблема отношения к работникам: не все понимают, что такое производительность труда. Есть общеизвестная цифра, что ее рост на 70% зависит от передовых технологий и современного оборудования и на 30% от людей. Но это вовсе не значит, что люди должны работать на 30% дольше. Эффективность зависит от условий труда и самочувствия людей. Если они здоровы, то и бизнесу лучше, и прибыли больше. Не случайно законодатели совместно с работодателями добились того, чтобы с заводских столовых не брали налог на имущество, как с ресторанов, и люди могли покушать нормально. Многие предприятия стали вкладывать в свои физкультурно-оздоровительные комплексы, где сотрудники могут заниматься после работы. Ряд работодателей предоставляют дополнительные выходные своим сотрудникам — больше того, что обязаны давать по Трудовому кодексу».

Это подтверждает, например, председатель совета директоров Управляющей компании «Янсуков Групп» Рахман Янсуков: «Международная практика показывает нам такие механизмы повышения производительности труда, как один дополнительный выходной в месяц для решения бытовых вопросов, четырехдневная рабочая неделя, корпоративная забота, распространяющаяся не только на сотрудника, но и на всех членов его семьи. В нашей компании работает более тысячи людей, в офисах и на стройплощадках, а работник будет искренне думать о благе компании и ее конкурентности, только если она станет неотъемлемой и комфортной частью его существования. Именно в таком формате взаимодействия возможно добиться максимальной продуктивности от деятельности сотрудника и избежать профессионального перегорания, которому подвержены, как правило, наиболее ценные и трудолюбивые работники. По этой же причине мы настаиваем, чтобы люди не откладывали отпуска».

Кстати, взять отпускные, но продолжать выходить в эти дни на работу и получать за них зарплату по закону нельзя: работодатель будет оштрафован при первой же проверке. Однако по обоюдному согласию эта норма нередко обходится: фактически заработанные в отпуск деньги начисляются в виде премии.

Это может быть опасно и для здоровья, и для кошелька сотрудника. Но в любом случае именно ему принимать решение: пользоваться законным правом на отдых или работать на износ.

КАК НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

Положительных эмоций от работы нужно получать больше, чем отрицательных. В противном случае меняйте либо работу, либо свое отношение к ней.

Не сидите за рабочим столом более 45 минут подряд. Обязательно вставайте и делайте хотя бы минутную разминку и потягивания.

После работы общайтесь с родными и соседями, играйте в незатейливые азартные игры на "щелбаны" или желания. Партия в домино или дурака с шутками, артистичными возгласами и гримасами снимает напряжение, накопившееся за день.