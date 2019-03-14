2019-03-14T19:32:35+03:00
Общество

Телеведущего Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

У журналиста оказалось британское гражданство
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сергей БрилевСергей БрилевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Я ждал решения совета", — прокомментировал решение о исключении из Общественного совета при Минобороны телеведущий канала «Россия 1» Сергей Брилев. В Минобороны уточнили, что решение было принято и утверждено министром еще 28 января.

О том, что Сергей Брилев покинет общественную организацию говорил еще декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это было связано с тем, что у журналиста оказалось гражданство Великобритании.

А это нарушает положения об общественных советах. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Брилев не нарушал закон, поскольку не является госслужащим.

Сергей Брилев, работающий на телеканале «Россия 1» (холдинг ВГТРК), рассказал о том, что обладает вторым гражданством, после того как в интернете появились сообщения на эту тему. Также сообщалось, что в собственности семьи телеведущего имеется квартира за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 66 миллионов рублей) в Великобритании. Журналист, в свою очередь, отмечал, что никогда не скрывал британского подданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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