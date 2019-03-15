2019-03-14T20:41:40+03:00
Политика

«И полуострова, отдавшие швартовы…*»

В Крым я прилетел прямо с майдана, через Москву. С майдана, после его кровавой «победы», журналисты «КП» чудом унесли ноги
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Крымчане все знали. Поэтому и не было на плывущем полуострове майданного психоза, истерик, горелых покрышек, полубезумных «замитинговавшихся»Крымчане все знали. Поэтому и не было на плывущем полуострове майданного психоза, истерик, горелых покрышек, полубезумных «замитинговавшихся»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Спасибо коллегам-телевизионщикам - позвонили, предупредили: «Не вздумайте улетать через «Борисполь», там прямо на контроле вместе с ментами стоят правосеки со списками неугодных - и вы в них есть».

Крым, сумрачный, туманный, уже с порога Симферопольского аэропорта оказался своим. Мы приехали домой. Крым уже уплыл, сам по себе, без всяких референдумов. Он отделился от материка в сознании людей, а это важнее юридических процедур. «И полуострова, отдавшие швартовы, во тьме пересекали курс» - не знаю, предвидел ли Артюр Рембо отделение Крыма, но редкий, безумный образ уплывшего полуострова, отчего-то явился ему при написании одного из самых гениальных стихотворений последних веков. Он все знал, и крымчане все знали. Поэтому и не было на плывущем полуострове майданного психоза, истерик, горелых покрышек, полубезумных «замитинговавшихся», бродящих по улицам.

- Ну а чё, сами виноваты - десять лет говорили в Раде, что Крым развивать нет смысла, потому что все равно уйдет в Россию. Теперь-то что переживать? - это усредненный и самый расхожий комментарий крымчан к событиям тех дней. Они искренне не понимали визгов замайданных политиков.

Не имея никаких рычагов воздействия на ситуацию, украинские активисты отрывались в интернете. Думаю, и СБУ им помогло, в сеть потом попала инструкция по грамотным вбросам дезинформации. Тогда неожиданно взлетело интернет-радио «Зелло», с помощью которого координировались крымчане и ополченцы. Почти одновременно появились тысячи радиоканалов, через которые некие «доброжелатели» погнали дезинформацию, раскачивая уже плывущий полуостров. «Захват аэропорта» - приезжаем, пусто, холодно, десяток «вежливых» прячутся от ветра за старым зданием аэровокзала. «Татары штурмуют телецентр», мчимся как на пожар. Телецентр спит. К нам выходит сторож, мирно жующий бутерброд с сыром и не понимающий, чего мы от него хотим. Еще пяток таких ночных выездов на проверку слухов - и фраза «инфа 100%, источник назвать не могу, подведу человека» стала циничным мемом. Разумеется, на выбор крымчан эти мелкие информационные пакости повлиять никак не могли. А по-крупному пакостить не дали.

Момент объявления швартовки Крыма к России мы встретили в каком-то кафе в центре Симферополя. Люди орали, хлопали, плакали. Но лично у меня на душе было тревожно. Нас ждал встающий на дыбы Донбасс, хотя нам и обещали разные люди, что мы до Луганска на поезде не доедем, «снимут с поезда правосеки», но мы доехали. Проскочили, повезло. Уже на перроне Симферопольского вокзала ко мне подошел нищий и попросил «рублик». Я уточнил:

- Не перепутал, точно рублик, не гривну?

Нищий обиделся:

- На хрена мне твоя гривна?

Это был самый точный комментарий к произошедшему.

*Цитата из стихотворения Артюра Рембо «Пьяный корабль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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